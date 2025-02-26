Галушки с курицей и грибной подливкой: как приготовить любимое блюдо украинцев
Галушки – это традиционное украинское основное блюдо, не требующее излишней рекламы. Каждая хозяйка знает, как приготовить их так, чтобы лакомилась вся семья.
Но, всегда стоит продувать что-нибудь новенькое, и прибегать к кулинарным экспериментам. Вот, например, фудблогер Мария Макарчук в Instagram рассказала, как приготовить галушки с курицей и грибной подливкой. Получится очень вкусно.
Ингредиенты для теста
- Кефир – 600 мл.
- Яйца – 2 шт.
- Соль – 1 ч.л.
- Сода – 1 ч.л.
- Мука – 1 кг.
Ингредиенты для начинки
- Куриное филе – 1 кг.
- Лук – 2 шт.
- Масло
- Специи по вкусу
Ингредиенты для подливки
- Шампиньоны – 200 гр.
- Лук – 2 шт.
- Масло растительное – 100 мл.
- Сметана или сливки – 200 мл.
- Специи по вкусу
Способ приготовления
1. Курицу отвариваем до готовности.
2. Грибы и лук обжариваем на сковороде с растительным маслом. Добавляем соль и специи по вкусу. Разделяем на 2 части.
3. Добавляем сливки в одну часть и тушим.
4. Вареную курятину и зажарку пропускаем через мясорубку. Добавляем воду, в которой варилась курица, чтобы начинка не получилась сухой.
5. К муке добавляем соду, яйца и теплый кефир. Замешиваем мягкое тесто, чтобы не прилипало к рукам. Оставляем на 10 минут.
6. Формируем галушки с начинкой и варим на пару в течение 7 минут.
7. Подаем с подливкой.
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