Галушки с курицей и грибной подливкой: как приготовить любимое блюдо украинцев

Галушки – это традиционное украинское основное блюдо, не требующее излишней рекламы. Каждая хозяйка знает, как приготовить их так, чтобы лакомилась вся семья.

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Но, всегда стоит продувать что-нибудь новенькое, и прибегать к кулинарным экспериментам. Вот, например, фудблогер Мария Макарчук в Instagram рассказала, как приготовить галушки с курицей и грибной подливкой. Получится очень вкусно.

Ингредиенты для теста

Кефир – 600 мл.

Яйца – 2 шт.

Соль – 1 ч.л.

Сода – 1 ч.л.

Мука – 1 кг.

Ингредиенты для начинки

Куриное филе – 1 кг.

Лук – 2 шт.

Масло

Специи по вкусу

Ингредиенты для подливки

Шампиньоны – 200 гр.

Лук – 2 шт.

Масло растительное – 100 мл.

Сметана или сливки – 200 мл.

Специи по вкусу

Способ приготовления

1. Курицу отвариваем до готовности.

2. Грибы и лук обжариваем на сковороде с растительным маслом. Добавляем соль и специи по вкусу. Разделяем на 2 части.

3. Добавляем сливки в одну часть и тушим.

4. Вареную курятину и зажарку пропускаем через мясорубку. Добавляем воду, в которой варилась курица, чтобы начинка не получилась сухой.

5. К муке добавляем соду, яйца и теплый кефир. Замешиваем мягкое тесто, чтобы не прилипало к рукам. Оставляем на 10 минут.

6. Формируем галушки с начинкой и варим на пару в течение 7 минут.

7. Подаем с подливкой.

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