Когда нужно обрезать гортензии, чтобы они годами цвели: названо лучшее время

В течение лета гортензии дарят настоящее чудо в виде прекрасных цветов. Однако, по словам экспертов, это происходит только тогда, когда их обрезают "в нужное время и правильным способом".

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Чтобы сохранить форму и предотвратить перерастание, обязательно нужно тщательно обрезать побеги. Но есливы сделаете это неправильно, вы можете удалить цветочные почки, и получите меньше цветов, пишет OBOZ.UA.

Когда нужно обрезать гортензии

Лучшее время для обрезки большинства гортензий – с конца зимы до конца марта до начала весеннего роста, поэтому сейчас – идеальный момент.

Чтобы получить наилучшие результаты, всегда обрезайте побеги над здоровыми почками во избежание отмирания – прогрессирующей гибели побегов, стеблей или ветвей растения.

Вы можете смело удалять все отмершие побеги, но будьте осторожны, поскольку количество здоровых стеблей зависит от того, насколько сильна ваша гортензия и ее сорта.

Некоторые гортензии цветут на старой древесине, а не на новой, поэтому их нужно обрезать более осмотрительно. Срежьте несколько старых побегов, чтобы стимулировать новый рост, и обрежьте остальные до нужной формы и размера.

Если у вас есть гортензия Peegee или гладкая гортензия, они обе дают цветы на новой деервине, и их можно обрезать вплоть до каркаса ветвей, обрезая прошлогодние стебли на одну или две пары здоровых почек.

Плетистые гортензии (hydrangea petiolaris) лучше обрезать как можно скорее после цветения летом.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, когда обрезать засохшие гортензии.

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