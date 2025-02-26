Вышло обновление iOS 18.4: какие функции предусматривает

Обновление iOS 18.4, хотя и не приносит все обещанные функции, такие как обновленная Siri на базе искусственного интеллекта или интеграция приложений, все же имеет несколько значительных улучшений. Новые возможности сделают использование iPhone и других устройств Apple еще более удобным и функциональным.

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Одним из ключевых новшеств является функция приоритетных уведомлений, а также поддержка Apple Intelligence в новых языках. Издание Lifehacker помогло разобраться более подробно во всех изменениях.

Приоритетные уведомления

Одним из основных новшеств является функция приоритетных уведомлений. Благодаря этой функции ваш iPhone сможет анализировать, какие уведомления являются наиболее важными для вас, и выделять их в новом специальном окне. Однако эта функция не активирована по умолчанию, поэтому пользователям необходимо зайти в настройки и включить ее самостоятельно. Это позволит более эффективно организовать поток уведомлений.

Поддержка Apple Intelligence в ЕС и новые языки

Apple Intelligence, технология на основе искусственного интеллекта, теперь доступна в Европейском Союзе. Кроме того, с новым обновлением эта технология поддерживает еще больше языков, таких как французский, итальянский, португальский и другие. Это важное изменение, улучшающее опыт пользователей в разных странах мира.

Новые стили изображений в Image Playground

В Image Playground теперь доступен новый стиль под названием "Эскиз", позволяющий создавать впечатление, что ваше изображение было нарисовано вручную. Это функция, которую мы видели еще на WWDC, но теперь она стала доступна пользователям. Она позволяет добавить новый элемент творчества при работе с инструментами на основе искусственного интеллекта.

Фоновые звуки и музыка в центре управления

Apple также улучшила функцию фонового звука. В обновленной версии iOS 18.4 добавлен раздел Ambient Music в Центре управления, где пользователи могут выбирать из разных вариантов: сон, охлаждение, производительность и благополучие. Эти опции позволяют воспроизводить соответствующий плейлист из Apple Music для создания благоприятной атмосферы.

Рецепты в Apple News+

В приложении Apple News появился новый раздел для платных подписчиков – Apple News Food+. Здесь можно найти множество рецептов, а также истории и обзоры ресторанов. Это еще один шаг к расширению контента для пользователей, имеющих доступ к премиум-ресурсам.

Mail для iPad и Mac

Владельцы iPad и Mac получат новые возможности в обновленной программе Mail, которая станет доступна с бета-версией iPadOS 18.4 и macOS 15.4. Она поддерживает новые функции на основе искусственного интеллекта, в частности, категории электронных писем, что значительно облегчает навигацию и организацию переписки на планшетах и компьютерах.

Улучшение для кнопки Genmoji и новые виджеты

В новом обновлении появилась улучшенная кнопка Genmoji, получившая новый вид с надписью "Gemoji" и ставшая более заметной. Также добавлены два новых виджета для Podcasts: один для библиотеки, а другой для шоу. Это позволит пользователям быстрее находить нужные эпизоды и шоу прямо на главном экране.

Новые варианты программ по умолчанию

С iOS 18.4 пользователи получают больше вариантов для выбора программ по умолчанию. Теперь можно выбрать другую программу Переводчик по умолчанию, а для пользователей ЕС появилась возможность установить другую навигационную программу. Это дает больше свободы для настроек пользователей из разных регионов.

Изменения в CarPlay и другие обновления

Другие небольшие изменения, такие как третий ряд иконок приложений на главном экране CarPlay, также стали частью обновления. Кроме того, Apple предлагает новую опцию для настройки возрастных диапазонов при установке нового устройства, позволяющего точно настроить родительский контроль для детей и подростков.

iOS 18.4 приносит много новых функций и улучшений, повышающих удобство использования устройств Apple.

Ранее OBOZ.UA писал, что Apple готовится выпустить iOS 18.0.1.

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