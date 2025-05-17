Где надо сажать розы: эксперты дали советы

Розы ассоциируются с изысканностью, классикой и садовой элегантностью. На протяжении десятилетий они имели репутацию капризных растений, которые требуют особого ухода. Благодаря современным селекционным разработкам выращивание роз стало значительно доступнее даже для начинающих.

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При условии правильного выбора места, почвы и соблюдения базовых агротехнических принципов, розы демонстрируют высокую устойчивость, длительное цветение и стабильный декоративный эффект. Эксперты рассказали, как вырастить роскошный розарий.

Где сажать розы

"Розы – это простой и надежный способ придать саду цвет и структуру, которые сохраняются в течение всего сезона. Современные сорта адаптивны, устойчивы и почти не требуют сложного ухода", – отметила Меган Макконнелл, садовница и директор по информации о растениях компании Monrovia.

Правильно выбранное место – залог обильного цветения. Розы лучше всего растут на открытых участках с не менее 6 часами прямого солнца ежедневно. В жарком климате допустима легкая тень в самые горячие часы дня.

Избегайте участков под деревьями: недостаток света и конкуренция за влагу негативно влияют на рост и цветение. Также нежелательны места с сильными сквозняками – в случае необходимости используйте опоры.

Учитывайте сорт роз

Каждый сорт имеет свои требования к пространству и декоративной роли:

Почвопокровные розы – идеальны для бордюров и подножия дорожек.

Кустовые и флорибунда – хорошо смотрятся в массовых посадках или как акцент на клумбе.

Плетистые сорта нуждаются в опоре и большем пространстве – их стоит высаживать отдельно или возле арок и стен.

Почва и дренаж

Идеальная почва для роз – рыхлая, хорошо дренированная, суглинистая, со слабокислой или нейтральной реакцией (pH 6.5-7.0). Добавьте в почву компост, перегной или органические удобрения.

Избегайте застоя воды – розы не переносят сырости. Неправильный дренаж – одна из главных причин гибели молодых кустов.

Нежелательно сажать розы на участках, где они уже росли ранее – почва может быть истощена или заражена патогенами.

Правильное расстояние между растениями

Плотные посадки способствуют заболеваниям, особенно грибковым. Для вентиляции и развития каждому кусту нужно пространство:

Миниатюрные сорта – 30-45 см между растениями;

Кустовые – 45-60 см;

Плетистые – до 1,5 м, в зависимости от сорта.

Эти параметры помогут обеспечить достаточную циркуляцию воздуха, избежать черной пятнистости и плесени.

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