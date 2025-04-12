Где не следует сеять петрушку: зелень быстро пожелтеет

Петрушка – одна из самых популярных зеленых культур, которую выращивают почти на каждом огороде. Она придает блюдам яркий аромат и приятный вкус, содержит большое количество витаминов и минералов, а еще проста в уходе. Но, несмотря на общую неприхотливость, это пряное растение достаточно чувствительно к условиям выращивания.

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Неудачный выбор места, чрезмерное увлажнение или ошибки в уходе могут свести на нет все старания. OBOZ.UA рассказывает, где не стоит сажать петрушку, как правильно организовать уход и ускорить всхожесть семян.

Где нельзя сеять петрушку: главные ошибки огородников

Слишком солнечные участки

Петрушка не любит палящего солнца. В жаркую погоду ее листья становятся сухими, теряют насыщенный цвет и аромат. Лучше всего она чувствует себя в условиях легкого притенения – на участках, где есть полутень. В то же время полная тень тоже не подходит.

Затопленные или влажные низменности

Переувлажнение – главный враг петрушки. Если сеять ее в местах, где задерживается вода, есть риск загнивания корней, пожелтения листьев и потери аромата. Вместо таких участков лучше выбрать хорошие дренируемые грядки. Полив должен быть регулярным, но умеренным без застоя влаги.

Чрезмерно удобренные почвы

Петрушка – не "обжора", поэтому излишек удобрений ей вредит. Не рекомендуется высевать ее на участках, куда только вносили навоз или большие дозы минеральных удобрений. Для хорошего роста достаточно внести компост или перепрелую органику перед посевом.

Глинистые, тяжелые почвы

В плотной почве петрушка плохо развивается или совсем не сходит. Важно сделать землю рыхлой – добавить песок, компост или перепрелые опилки, чтобы избежать застоя воды и обеспечить дыхание корней.

Плохие предшественники

Не следует сеять петрушку после таких культур, как морковь, укроп, тмин, сельдерей, фенхель или анис – они принадлежат к одной семье и имеют общие вредители и болезни. Идеальные предшественники: томаты, огурцы, горох, лук, клубника.

Как быстро вырастить петрушку

Без обработки семена прорастают не менее 15–20 дней. Это связано с тем, что оболочка семян содержит эфирные масла, затрудняющие проникновение влаги.

Чтобы ускорить процесс, рекомендуется предварительно замочить семена в теплой воде. Это поможет растворить эфирную пленку. Семена держат в воде несколько часов, после чего подсушивают до сыпучего состояния.

Условия проращивания

Семена высевают в рыхлую, увлажненную почву, не углубляя слишком сильно (1–1,5 см).

Посевы покрывают пленкой или спанбондом, чтобы сохранить влагу.

В теплице или дома можно накрыть контейнер стеклом, создав эффект парника.

Укрытие снимают только после появления первой лестницы.

Особенности посадки и ухода

Выбор сорта

Листовая петрушка требует расстояния между растениями 10–12 см.

Кудрявая – 8–10 см.

Корневой достаточно 4–5 см.

Основные правила ухода

Прореживание следует произвести после появления 2-3 листьев. Полив должен быть регулярный, но без избытка, а рыхление нужно производить после каждого полива для предотвращения образования корки. Прополка должна быть своевременна, чтобы сорняки не забирали влагу.

Подкормку советуют проводить при необходимости, желательно органическую (настои трав, компост). В жаркие периоды зелень может становиться более жесткой, однако не теряет аромата – это идеальный момент для сбора петрушки на зиму (для сушки или заморозки).

Еще один способ быстро получить зелень – выгонка из прошлогодних корнеплодов. Для этого выбирают корешки длиной 8 см и толщиной 4-5 см, высаживают их под наклоном в подготовленный грунт. Затем поливают и держат в тепле, защищая от пересыхания.

Первые ростки появляются примерно через месяц. Это идеальный вариант для выращивания петрушки в квартире или ранней весной.

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