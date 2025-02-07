Где нельзя хранить подсолнечное масло: продукт испортится

Подсолнечное масло – один из самых популярных продуктов на кухне, но многие хранят его неправильно. Поэтому масло может быстро испортиться, потерять свежесть, вкус и полезные свойства. Особенно важно правильно хранить открытую бутылку, поскольку контакт с кислородом ускоряет процессы окисления. Некоторые места, которые кажутся удобными для хранения, действительно вредят продукту.

Видео дня

Редакция FoodOboz предлагает узнать, где лучше не оставлять подсолнечное масло. Если следовать следующим советам, продукт будет достаточно долго оставаться качественным.

Где нельзя хранить масло

У плиты. Многие хозяйки держат масло на кухонном столе или рядом с плитой, чтобы оно было под рукой во время приготовления пищи. Это большое заблуждение! Высокая температура ускоряет процессы окисления и порчи продукта. Масло может быстро прогоркнуть и утратить вкус.

На открытой полке. Прямые солнечные лучи также губительны для подсолнечного масла. Под действием света разрушаются полезные вещества, в частности витамин Е, а само масло начинает быстрее портиться. Даже в затемненной части кухни открытую бутылку лучше не оставлять.

В теплом кухонном шкафчике. Хотя многие люди хранят масло в шкафчике, важно учитывать температуру в этом месте. Если шкафчик находится рядом с духовкой или батареей, тепло может отрицательно влиять на качество продукта. Лучше выбрать прохладные, темные места для хранения закрытых бутылок.

Как правильно хранить подсолнечное масло

В холодильнике – лучшее место для открытой бутылки. Удобнее всего держать ее на дверце холодильника, где температура остается стабильной, но не слишком низкой. Это позволяет замедлить химические реакции, приводящие к порче масла.

В темном месте – если бутылка еще не открыта, ее можно хранить в кухонном шкафчике, подальше от тепла и света. Температура в таком месте должна быть в пределах 8–17°C.

В плотно закрытой таре – после каждого использования масло нужно плотно закрывать, чтобы ограничить контакт с воздухом. Кислород запускает процессы окисления, негативно влияющие на качество продукта.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: