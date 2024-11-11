Гейли Бибер, Дакота Джонсон, Сиена Миллер и другие: кто из звезд уже показал модные зимние образы

Этой зимой звезды снова диктуют стильные правила для холодного сезона, предлагая смелые и практичные образы. Среди самых заметных модных икон этой зимы – Хейли Бибер, Сиенна Миллер, Дакота Джонсон и Кэти Холмс.

Видео дня

Их гардероб становится источником вдохновения для тех, кто хочет выглядеть стильно и комфортно, несмотря на низкие температуры. Звездные образы включают в себя как праздничные варианты для зимних вечеринок, так и удобные ансамбли на каждый день, сообщает Who What Wear.

Дакота Джонсон

Этой зимой на пике популярности будут джинсы прямого кроя, которые можно совмещать с массивными лоферами и объемной шубой из искусственного меха. Дакота Джонсон показывает, как создать стильный и уютный образ, сочетающий простоту и функциональность, идеальный для повседневной носки. Легкость и универсальность такого сочетания делают его маст-хевом в зимнем гардеробе.

Рошель Юла Айлин Гьюмс

Среди других популярных идей – сочетание кружевного платья с замшевым тренчем, как демонстрирует Рошель. Это отличный вариант для праздничных событий, где платье подчеркивает элегантность, а тренч придает образу уюта и стиля.

Сиенна Миллер

Еще один фаворит зимнего сезона – классический брючный костюм в светлых тонах, который можно дополнить туфлями на каблуке и сумкой с животным принтом, как у Сиенны Миллер.

Трейси Эллис Росс

Для поклонников минимализма Трейси Эллис Росс предлагает сочетание кожаного тренча с джинсами и базовым свитером. Такой ансамбль идеален для городского стиля: он одновременно сдержан и изыскан, подходит для разных случаев, включая встречи или путешествия. Это беспроигрышный вариант, когда нужно смотреться эффектно с минимумом усилий.

Хейли Бибер

Любительница трендов Хейли Бибер не обошла вниманием шерстяное пальто и легкий трикотаж. Она создает однотонный образ в серых оттенках, что придает элегантности и уюту. Такое сочетание гарантирует комфорт в прохладные дни, а большой силуэт пальто придает шарм и стильность.

Кэти Холмс

Не менее актуален кожаный ансамбль Кэти Холмс, что удачно сочетает стиль и удобство. Универсальность кожаных вещей позволяет легко менять образы, а Kitten Heels придают элегантности и уместны как для повседневных прогулок, так и для вечерних выходов. Это идеальный пример для любящих многослойность и текстурные сочетания.

Селена Гомес

Еще один не теряющий популярности тренд – комбинация мини-платья, сапог до колена и классического пальто, которую демонстрирует Селена Гомес. Такой ансамбль идеально подходит для тех, кто не опасается экспериментов и любит подчеркивать свою женственность даже зимой.

Эльза Хоск

Эльза Хоск вдохновляет нас на сочетание твидового жакета, теплого свитера и джинсов, создающих комфортный и стильный образ. Комбинация синего и бежевого оттенков делает его ярким, но одновременно гармоничным и универсальным.

Марго Робби

Марго Робби выбирает оверсайз-блейзер и джинсы с широким оттенком, что подчеркивает актуальность трендов. Такой стиль останется актуальным и в следующем сезоне, обеспечивая свободу движений и стильный вид.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в этом сезоне не скучно стилизовать классическую юбку-карандаш.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.