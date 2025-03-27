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Горячие бутерброды за 5 минут: с чем приготовить

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
1,2 т.
Рецепт блюда

Горячие бутерброды – одно из самых вкусных и сытных блюд для перекуса и завтрака. Готовить их можно из любых продуктов, главное – добавить сыр.

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Горячие бутерброды

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов, с колбасой и сыром.

Рецепт бутербродов

Ингредиенты:

  • батон
  • колбаса – 200-300 г
  • сыр – 200-300 г
  • майонез – 3-4 ст.л.

Способ приготовления:

1. Колбасу режем полосками. Хорошо плавящийся сыр трем на грубую терку. Все перемешиваем с майонезом.

Начинка для блюда

2. Батон нарезаем не тонкими ломтиками. На каждую выкладываем начинку.

Приготовление бутербродов

3. Запекаем в предварительно разогретой духовке при 180-200 С до момента, когда сыр начнет плавиться, а снизу ломтик будет иметь хрустящую золотистую корочку, ориентировочно 10-15 минут.

Готовые бутерброды

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