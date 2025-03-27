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Горячие бутерброды за 5 минут: с чем приготовить
Горячие бутерброды – одно из самых вкусных и сытных блюд для перекуса и завтрака. Готовить их можно из любых продуктов, главное – добавить сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов, с колбасой и сыром.
Ингредиенты:
- батон
- колбаса – 200-300 г
- сыр – 200-300 г
- майонез – 3-4 ст.л.
Способ приготовления:
1. Колбасу режем полосками. Хорошо плавящийся сыр трем на грубую терку. Все перемешиваем с майонезом.
2. Батон нарезаем не тонкими ломтиками. На каждую выкладываем начинку.
3. Запекаем в предварительно разогретой духовке при 180-200 С до момента, когда сыр начнет плавиться, а снизу ломтик будет иметь хрустящую золотистую корочку, ориентировочно 10-15 минут.
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