Горячие бутерброды за 5 минут: с чем приготовить

Горячие бутерброды – одно из самых вкусных и сытных блюд для перекуса и завтрака. Готовить их можно из любых продуктов, главное – добавить сыр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов, с колбасой и сыром.

Ингредиенты:

батон

колбаса – 200-300 г

сыр – 200-300 г

майонез – 3-4 ст.л.

Способ приготовления:

1. Колбасу режем полосками. Хорошо плавящийся сыр трем на грубую терку. Все перемешиваем с майонезом.

2. Батон нарезаем не тонкими ломтиками. На каждую выкладываем начинку.

3. Запекаем в предварительно разогретой духовке при 180-200 С до момента, когда сыр начнет плавиться, а снизу ломтик будет иметь хрустящую золотистую корочку, ориентировочно 10-15 минут.

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