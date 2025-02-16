Хит зимы: Кэрри Вашингтон дополнила образ беспроигрышным маникюром

Для стильных знаменитостей Неделя моды в Нью-Йорке становится одним из самых активных периодов года. Конечно, все стараются выглядеть безупречно на каждом событии. Некоторым удается положить начало модным трендам сезона – как, например, Керри Вашингтон, чей маникюр эксперты назвали безупречным.

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Керри Вашингтон – американская актриса, известная своей ролью Оливии Поуп в сериале "Скандал". Издание TheZoeReport рассказало, какой тренд на маникюр недавно задала знаменитость.

Стиль Керри Вашингтон можно описать как элегантный, утонченный и смелый. Она часто выбирает изысканные силуэты, яркие цвета и уникальные принты. Ее образы на красных дорожках всегда безупречны – платья с необычным кроем, изысканные детали, роскошные ткани.

Прекрасным примером являются бордовые ногти Керри Вашингтон, которые она сочетала с двумя отдельными нарядами на двух показах NYFW, доказывая, что этот оттенок беспроигрышный для зимы.

На Michael Kors–2025 актриса появилась темно-синем платье дизайнерской коллекции весна-лето 2025. Образ идеально дополняли насыщенные вишневые ногти. Безупречный look актриса дополнила своим фирменным макияжем: мягкие дымчатые тени на глазах и прозрачный блеск для губ.

Позже в тот же вечер Керри посетила шоу Тома Брауна, надев пиджак в тонкую полоску и длинную юбку в тон.

Хотя оба образа имели совершенно разные настроения: первый – праздничный и вечерний, а второй – деловой, насыщенный цвет маникюра в обоих случаях придавал интересный акцент.

Автором маникюра Керри стала известная нейл-мастер Ма Цинь, которая также работает с такими звездами, как Дакота Джонсон, Кэти Перри и Селена Гомес.

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