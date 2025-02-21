Сериал 'Разрыв' стал самым популярным в истории Apple TV+: о чем он

Сериал "Разрыв" ("Severance") называют не только новым рекордсменом Apple TV+, но и настоящим культурным феноменом. Apple TV+ сделал все возможное, чтобы привлечь внимание ко второму сезону своего научно-фантастического хита.

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Генеральный директор компании Тим Кук снял отдельный ролик, посвященный возвращению сериала после трехлетней паузы. И, похоже, эти усилия окупились – сериал установил новые рекорды платформы. Детали рассказало издание Deadline.

Топ-сериал на Apple TV+

По данным Apple TV+, "Разрыв" стал популярнейшим сериалом в истории сервиса по количеству уникальных зрителей в период с 17 января по 17 февраля 2025 года.

Данные независимого исследования Nielsen свидетельствуют, что через неделю после премьеры сериал занял 4 место в рейтинге Nielsen Top 10 Originals, собрав 589 миллионов минут просмотра в США. При этом 28% этого времени приходится именно на новые эпизоды второго сезона и эти показатели продолжают расти.

Сериал не только стал хитом просмотров, но и оказал существенное влияние на популярность Apple TV+. В период с 1 по 19 января 2025 г. количество новых подписок выросло на 126% по сравнению с аналогичным периодом декабря 2024 года. Бесплатные выходные, которые Apple TV+ предложила 3-5 января, позволили пользователям познакомиться с оригинальным контентом сервиса перед стартом второго сезона "Разрыва".

В целом, за сезон "Разрыв" привлек больше зрителей, чем любой другой сериал Apple TV+, обойдя даже "Теда Лассо". Крупнейшие рынки – США, Великобритания, Канада, Бразилия, Австралия, Германия, Франция, Мексика и Испания.

"Мы давно восхищаемся творческим видением Бена Стиллера, и вместе с Дэном Эриксоном они создали настоящий культурный феномен", – заявил руководитель программного отдела Apple TV+ Мэтт Чернисс.

Несмотря на то, что "Разрыв" считается одним из лучших драматических сериалов последних лет, его производство оказалось достаточно затратным. По слухам, бюджет каждого эпизода второго сезона достиг 20 миллионов долларов. Однако, как утверждает Parrot Analytics, первый сезон уже принес Apple более 200 миллионов долларов.

О чем сериал "Разрыв"

Сериал рассказывает о Марке Скауте, который переживает потерю жены. Он решает поучаствовать в программе "Разрыв" от компании Lumon Industries. Эта программа предусматривает хирургическое разделение сознания на рабочее и личное. Сотрудники, прошедшие эту процедуру, не помнят ничего о своей личной жизни на работе, и наоборот.

Марк и его коллеги из отдела "Макродани" ежедневно выполняют загадочную работу, не зная ее подлинного назначения. Впоследствии они начинают подозревать, что компания скрывает от них что-нибудь важное.

Во втором сезоне возвращаются Адам Скотт, Патриция Аркетт, Джон Туртурро, Бритт Лоуэр, Зак Черри, Трамелл Тиллман, Кристофер Уокен и Дичен Лахман. К ним присоединились Гвендолин Кристи, Алия Шокат, Джон Нобл и другие.

Второй сезон Severance не просто подтвердил статус хита – он превзошел все ожидания, говорят критики.

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