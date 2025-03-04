Хрустящий картофель по-селянски: рассказываем, что нужно сделать с картофелем перед приготовлением
Картофель по-селянски – одно из самых популярных блюд из картофеля. Для того, чтобы он был хрустящим и вкусным, его нужно предварительно обдать кипятком.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего картофеля по-селянски.
Ингредиенты:
- Картофель – 1 кг
- Растительное масло – 3 ст. л.
- Паприка – 1 ч. л.
- Соль, перец – по вкусу
- Соус: йогурт+укроп+чеснок+паприка
Способ приготовления:
1. Хорошо моем картофель (чистить не нужно) и нарезаем на 4-6 частей.
2. Выкладываем картофель в кипящую воду и варим на среднем огне 5-7 минут после закипания, чтобы картофель стал немного мягким, но не разварился. Отцеживаем и даем немного обсохнуть.
3. Маринуем: выкладываем отварной картофель в миску и добавляем специи и масло, осторожно перемешиваем, чтобы кусочки равномерно покрылись специями.
4. Выпекаем: разогреваем духовку до 200°C. Выкладываем картофель на противень, застеленный пергаментом, в один слой, готовим в духовке 20-30 минут.
5. Для соуса: смешиваем йогурт с зеленью и любимыми специями и натираем зубчик чеснока.
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