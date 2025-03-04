Хрустящий картофель по-селянски: рассказываем, что нужно сделать с картофелем перед приготовлением

Картофель по-селянски – одно из самых популярных блюд из картофеля. Для того, чтобы он был хрустящим и вкусным, его нужно предварительно обдать кипятком.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего картофеля по-селянски.

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг

Растительное масло – 3 ст. л.

Паприка – 1 ч. л.

Соль, перец – по вкусу

Соус: йогурт+укроп+чеснок+паприка

Способ приготовления:

1. Хорошо моем картофель (чистить не нужно) и нарезаем на 4-6 частей.

2. Выкладываем картофель в кипящую воду и варим на среднем огне 5-7 минут после закипания, чтобы картофель стал немного мягким, но не разварился. Отцеживаем и даем немного обсохнуть.

3. Маринуем: выкладываем отварной картофель в миску и добавляем специи и масло, осторожно перемешиваем, чтобы кусочки равномерно покрылись специями.

4. Выпекаем: разогреваем духовку до 200°C. Выкладываем картофель на противень, застеленный пергаментом, в один слой, готовим в духовке 20-30 минут.

5. Для соуса: смешиваем йогурт с зеленью и любимыми специями и натираем зубчик чеснока.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: