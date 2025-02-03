Идеальное тесто для моти: как готовить, чтобы получилось лучше, чем у магазинных десертов
Моти – это традиционный японский десерт. Основной изюминкой блюда является нежнейшее, эластичное тесто, которое готовится из рисовой муки.
Начинку для этого десерта можно выбирать по собственным вкусовым вкусам, а вот тесто нужно уметь готовить правильно. Как сделать идеальное тесто для моти, в Instagram рассказала фудблогер Елена Павленко.
Ингредиенты на 9 пирожных по 28 грамм
- Мука рисовая – 86 гр.
- Сахар – 53 гр.
- Соль
- Крахмал – 6 гр.
- Вода – 75 мл.
- Молоко – 75 мл.
- Масло растительное – 6 мл.
Способ приготовления
1. Все ингредиенты соединяем в глубокой емкости.
2. Тщательно перемешиваем и добавляем краситель по желанию.
3. Процеживаем тесто через сито, накрываем пищевой пленкой, на которой делаем несколько отверстий.
4. Отправляем тесто в микроволновку на 1 минуту. Достаем, перемешиваем и отправляем еще на 1 минуту. Общее количество времени в микроволновке – 3,5 минуты.
5. Холодное тесто разминаем руками и формируем моти.
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