Идеальное тесто для моти: как готовить, чтобы получилось лучше, чем у магазинных десертов

Моти – это традиционный японский десерт. Основной изюминкой блюда является нежнейшее, эластичное тесто, которое готовится из рисовой муки.

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Начинку для этого десерта можно выбирать по собственным вкусовым вкусам, а вот тесто нужно уметь готовить правильно. Как сделать идеальное тесто для моти, в Instagram рассказала фудблогер Елена Павленко.

Ингредиенты на 9 пирожных по 28 грамм

Мука рисовая – 86 гр.

Сахар – 53 гр.

Соль

Крахмал – 6 гр.

Вода – 75 мл.

Молоко – 75 мл.

Масло растительное – 6 мл.

Способ приготовления

1. Все ингредиенты соединяем в глубокой емкости.

2. Тщательно перемешиваем и добавляем краситель по желанию.

3. Процеживаем тесто через сито, накрываем пищевой пленкой, на которой делаем несколько отверстий.

4. Отправляем тесто в микроволновку на 1 минуту. Достаем, перемешиваем и отправляем еще на 1 минуту. Общее количество времени в микроволновке – 3,5 минуты.

5. Холодное тесто разминаем руками и формируем моти.

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