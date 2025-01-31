Идеальные домашние беляши, которые не впитывают масло: лучше, чем на рынке

Беляши – очень сытное мясное блюдо, о котором знают в каждой семье. Наиболее популярные беляши с рынков – там они по-особому вкусные, сочные и золотистые, и даже сомнительное качество продуктов, из которых готовится блюдо, часто никого не пугает. Но гораздо лучше будет сделать такие изделия дома.

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Идея приготовления вкусных домашних беляшей опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Вы сможете сделать тесто, которое не будет впитывать масло и очень хорошо прожарится.

Ингредиенты:

мука – 330-360г

смесь молока и воды (50/50) – 235 мл.

сухие дрожжи – 4 г (0,5 ст.л.)

сахар – 0,5 ст.л.

соль – 0,5 ч.л.

масло – 15 мл.

Ингредиенты для начинки:

фарш – 200 г

лук – 170 г

вода – 2-3 ст.л.

соль/перец + масло для жарки

Способ приготовления:

1. В просеянной муке сделать углубление и всыпать дрожжи, сахар и соль. Влить смесь молока и воды (можно либо только молоко, либо только воду) и масло.

2. Вымешивать тесто 5-7 минут и переложить в посуду, смазанную маслом. Тесто будет липкое, не добавляйте сразу муку. Лучше смажьте руки растительным маслом, чтобы не прилипало.

3. Оставить подходить на 1,5-2 часа.

4. Лук измельчить и добавить в фарш. Чтобы беляши были еще сочнее, добавить 2-4 ст.л. воды.

5. Тесто перекладываем на поверхность, смазанную маслом, обходим и выдавливаем одинаковые шарики. Выходит примерно 9 штук).

6. Расплескать, по центру положить 1 ст.л. начинки и защелкнуть.

7. В это время очень сильно разогреть растительное масло. Готовые беляши расплеснуть и положить на поверхность, смазанную маслом, пока будет разогреваться сковорода.

8. Положить беляши швом вниз и жарить до готовности 5-7 минут с каждой стороны.

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