Идеальные панкейки для завтрака всего из двух ингредиентов: как приготовить

Панкейки не обязательно должны быть с большим количеством муки, чтобы быть сытными и вкусными.

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Это идеальное для завтрака блюдо можно приготовить всего из двух элементарных ингредиентов, и оно действительно будет полезным и легким. Интересным рецептом в своем TikTok поделилась пользовательница Амбар Дрисколл, которая имеет около 300 тыс. подписчиков.

Она готовит эти вкусные блины только из двух ключевых ингредиентов – бананов и яиц.

Взяв два банана, Амбар почистила их и размяла вилкой прямо в кожуре, чтобы не тратить время на мытье посуды. Затем она добавила их в миску, снова используя вилку, чтобы еще немного помять. Дальше девушка разбила туда яйцо и хорошо все перемешала.

Затем Амбар взяла сковороду и поставила ее на средний огонь, добавив кусочек масла, чтобы блины стали хрустящими, но вы также можете использовать масло.

Когда масло растает, налейте три ложки смеси для блинчиков на сковороду, убедившись, что они достаточно распределены, чтобы не слипались.

Когда они начнут шипеть и пузыриться, а это должно произойти через пару минут, переверните их и дайте им жариться с другой стороны в течение такого же времени.

Подавать блюдо можно с любыми начинками – от ореховых паст до варенья или йогурта.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить рыхлые панкейки из бюджетных продуктов.

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