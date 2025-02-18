Идеальные яйца-пашот: добавьте для насыщенного вкуса этот ингредиент

Яйца-пашот – классическое блюдо. Его просто готовить, но при этом требуется определенный опыт и точность действий.

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А чтобы получить нежную и насыщенную структуру, можно добавить в воду один неожиданный ингредиент – сливочное масло.

Как этот продукт улучшает качество яиц-пашот, рассказывает OBOZ. UA

Зачем добавляют сливочное масло в яйца-пашот?

При добавлении небольшого количества масла в кипящую воду белки становятся более шелковистыми, а желток приобретает насыщенный, "жирный" вкус. Это делает яйца особенно нежными и приближает их к ресторанному качеству.

Как правильно приготовить яйца-пашот?

Для приготовления идеальных яиц-пашот доведите воду до легкого кипения, добавьте чайную ложку сливочного масла и аккуратно влейте яйцо. Варите 3–4 минуты, затем извлеките шумовкой.

Попробовав этот способ, можно вывести вкус яиц-пашот на новый уровень, не меняя традиционную технику приготовления.

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