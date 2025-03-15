Имеют итальянский вайб, но доступнее эксперты назвали города в Европе для отпуска

Италия, несомненно, является одним из самых популярных туристических направлений в мире, славясь своими знаменательными достопримечательностями, такими как Колизей, Венеция и Пизанская башня. Однако массовый туризм, высокие цены и огромные толпы все больше отталкивают туристов, которые ищут более спокойные места для отдыха.

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Многие отдыхающие стали обращать внимание на менее известные европейские города, которые предлагают аналогичный итальянский колорит, но по гораздо более доступным ценам. Вот несколько таких альтернатив, которые могут стать идеальными вариантами для отпуска в 2025 году.

Эвора, Португалия

Город Эвора, расположенный в южной Португалии, является идеальным вариантом для ищущих сочетания истории и спокойствия. За полтора часа езды от Лиссабона, этот маленький город с населением всего 40 000 человек не перенаселен и сохраняет свой средневековый шарм. Здесь можно прогуляться по узким мощеным улочкам, посетить древний римский храм и увлекательный готический собор.

Средняя стоимость ночи в отеле составляет около 94 долларов (3900 грн), а обед в ресторане – 12-14 долларов (500-600 грн), что делает это место доступным для туристов.

Пула, Хорватия

Пула на побережье Хорватии часто считается одним из городов, напоминающих Италию по атмосфере. Город, обладающий богатыми римскими традициями, славится хорошо сохранившимися достопримечательностями, в частности Пульским амфитеатром, аналогом римского Колизея. Пула также известна своей цветной архитектурой, многочисленными заведениями с морепродуктами и пастой.

Средняя цена за неделю пребывания составляет около 80 долларов (до 3400 грн), а для ужина на набережной достаточно 17 долларов (более 700 грн).

Будва, Черногория

Будва, расположенная на побережье Черногории, является прекрасной альтернативой любителям Италии. Этот город, похожий на Амальфи, предлагает исторический центр с узкими улочками, романскими церквями и венецианской цитаделью, открывающей панорамные виды на Адриатическое море. Цены на отдых здесь также умеренные: отели Старого города стоят от 89 долларов (3600 грн), а ужин с местными блюдами – 15 долларов (620 грн).

Корфу, Греция

Греция, известная своими островами, может удивить ищущих отдых с характерными для Италии улочками. Город Корфу, столица одноименного острова, переполнен итальянскими архитектурными стилями, с красивыми пастельными постройками и многочисленными венецианскими крепостями. Прогулки по старинным улочкам города позволяют ощутить влияние итальянской, греческой и французской архитектуры. Стоимость ужина возле гавани – от 16 до 18 долларов (650-750 грн), а ночлег в гестхаусах обойдется в 45 долларов (1870 грн).

Эти города, которые могут напоминать Италию, действительно являются отличными альтернативами для путешественников, желающих наслаждаться средиземноморским стилем жизни без перенаселения и высоких цен. Живописные улицы, достопримечательности, вкусная еда и комфортные условия для проживания – все это делает их идеальными для тех, кто ищет настоящий европейский отдых, сочетающий атмосферу Италии с доступными ценами.

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