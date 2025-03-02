Интересные фильмы о человеке-невидимке: подборка на вечер

От древних мифов до современных научно-фантастических фильмов – образ человека, способного исчезнуть из виду, неизменно вызывает любопытство и восхищение. Сюжеты о человеке-невидимке часто имеют не только развлекательный, но и философский смысл. Это могут быть истории о научных экспериментах, вышедших из-под контроля, о супергероях, использующих свои способности для борьбы со злом, или об обычных людях, оказавшихся в необычных обстоятельствах.

Видео дня

Фильмы о человеке-невидимке часто поднимают вопрос: как бы мы использовали такую силу? Стали бы мы супергероями, спасающими мир, или воспользовались бы невидимостью для собственных корыстных целей? OBOZ.UA публикует топ самых интересных и известных фильмов о человеке-невидимке.

Человек-невидимка (2020)

Этот современный триллер, режиссера Ли Воннелла, является переосмыслением классического романа Герберта Уэллса. Фильм рассказывает историю Сесилии, которая пытается уйти от своего жестокого партнера, Адриана. После его смерти Сесилия начинает подозревать, что он стал невидимым и продолжает ее преследовать. Фильм получил высокие оценки критиков за напряженную атмосферу и актуальность домашнего насилия.

Человек-невидимка (1933)

Эта классическая экранизация романа Герберта Уэллса, режиссера Джеймса Вейла, считается одной из лучших в жанре. Фильм рассказывает историю доктора Джека Гриффина, изобретающего сыворотку, что делает его невидимым. Однако сыворотка имеет побочные эффекты, которые постепенно сводят Гриффина с ума.

Грифф-невидимка (2010)

Сюжет рассказывает о Гриффе, застенчивом и замкнутом офисном работнике, который днем живет обычной жизнью, а ночью превращается в супергероя, патрулирующего улицы своего района. Грифф верит, что обладает способностью становиться невидимым, и использует это для борьбы с преступностью. Фильм исследует темы одиночества, идентичности и силы воображения. Также, эта фраза отсылает к персонажу Гриффина из романа Герберта Уэллса "Человек-невидимка".

Фантастическая четверка

"Фантастическая четверка" – команда супергероев Marvel Comics, созданная Стеном Ли и Джеком Кирби. Их история начинается с научной миссии в космос, где они попадают под влияние космического излучения. Это излучение кардинально изменяет их тела, придавая им необычайные способности. Ричардс, который может изменять форму, трансформируясь в эластичного мужчину, Джонни, который способен зажигать свое тело до огня, Сью, способная становиться невидимой, и ее брат Бен, превращающийся в каменного монстра, объединяются, чтобы противостоять злу в виде доктора Дума.

Между небом и землей (2005)

Это романтическая комедия с Риз Уизерспун и Марком Руффало в главных ролях. Фильм рассказывает историю Дэвида, одинокого мужчины, переезжающего в новую квартиру, где встречает дух Элизабет, предыдущей жительницы. Они влюбляются, но их отношения осложняются тем, что Элизабет не знает, жива ли она или мертва.

Проект "Сила"

Это экранизация одноименного научно-фантастического романа Наоми Алдермана. В центре сюжета – мир, где девочки-подростки внезапно получают способность выпускать электрические разряды из пальцев. Эта "сила" распространяется среди женщин всех возрастов, изменяя баланс власти в обществе. Сериал исследует, как эта сверхъестественная способность влияет на разные аспекты жизни: от личных отношений к глобальной политике.

Также OBOZ.UA рассказывал о лучших комедиях, которые можно посмотреть на Netflix.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.