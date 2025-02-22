iPhone 17 может получить обратную беспроводную зарядку: что известно

Похоже, что следующее поколение смартфонов от компании Apple получит функцию, с которой их опередили устройства на Android. Судя по новым отчетам, американский производитель тестирует обратную беспроводную зарядку для iPhone 17 Pro.

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Как пишет издание ITC, ссылаясь на источники в китайской соцсети Weibo, сейчас Apple проводит испытания реверсивной зарядки мощностью 7,5 Вт. Если функция будет одобрена, она позволит заряжать наушники AirPods или часы Apple Watch, просто положив их рядом со смартфоном.

Первые слухи о том, что техногигант может оборудовать свои гаджеты обратной беспроводной зарядкой, появились перед релизом iPhone 12. Apple тогда даже добавила в гаджеты необходимые для этого компоненты, но от реализации функционала все же отказалась. Похожие слухи распространялись и об iPhone 14, но тогда тоже ничего не вышло.

Пока известно, что для серии iPhone 17 производитель готовит целый перечень больших изменений. Обратная беспроводная зарядка может стать одним из них. Также поговаривают, что Apple перегруппирует блок камер, выстроив их в горизонтальную линию. А еще ходят слухи, что компания может реализовать в 17 поколении своих смартфонов алюминиевую рамку вместо стальной или титановой. А iPhone 17 Plus могут заменить ультратонкой моделью Air. Предварительно модельный ряд состоит из iPhone 17, версии Air, Pro и Pro Max.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой вид может выглядеть iPhone 17 Air и какие функции получить.

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