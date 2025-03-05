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Изысканный десерт из яблок и шоколада: без грамма муки, сахара, яиц и выпечки

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
174
Рецепт десерта

Яблоки – очень вкусные и полезные фрукты, которые лучше всего есть в сыром виде, а также их можно очень вкусно запечь с сыром, творогом, ягодами, медом, орехами, корицей. Еще из них получатся очень вкусные пироги и пудинги. 

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Яблочный десерт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из яблок и шоколада, который очень быстро готовится. 

Рецепт десерта

Ингредиенты:

  • Яблоки – 3 шт.
  • Черный шоколад – 250 г

Способ приготовления: 

1. Очищаем яблоки, удаляем серединку и запекаем до мягкости.

Ингредиенты для блюда

2. Даем остыть, сбиваем в блендере вместе с растопленным шоколадом – он быстро превращает все в идеально гладкую массу без комочков.

Приготовление десерта

3. Выливаем в форму с пергаментом и ставим в холодильник на ночь.

Готовый десерт

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