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Изысканный десерт из яблок и шоколада: без грамма муки, сахара, яиц и выпечки
Яблоки – очень вкусные и полезные фрукты, которые лучше всего есть в сыром виде, а также их можно очень вкусно запечь с сыром, творогом, ягодами, медом, орехами, корицей. Еще из них получатся очень вкусные пироги и пудинги.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из яблок и шоколада, который очень быстро готовится.
Ингредиенты:
- Яблоки – 3 шт.
- Черный шоколад – 250 г
Способ приготовления:
1. Очищаем яблоки, удаляем серединку и запекаем до мягкости.
2. Даем остыть, сбиваем в блендере вместе с растопленным шоколадом – он быстро превращает все в идеально гладкую массу без комочков.
3. Выливаем в форму с пергаментом и ставим в холодильник на ночь.
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