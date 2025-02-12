Изысканный пирог с хурмой и сыром бри: как приготовить вкусный десерт для семейного чаепития

Пирог с хурмой и сыром бри – идеальный десерт для уютного семейного чаепития. Казалось бы, сочетание в начинке довольно необычное, но оно очень удачно дополняет вкус хрустящего песочного теста. Вкус и внешний вид блюда вас приятно поразят.

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Идея приготовления нежного пирога с хурмой и сыром бри опубликована на странице фудблогера Илоны Шевчук (thefoodhub.by ilona) в Instagram. Важно выбрать крем для правильной жирности, чтобы они растекались и хорошо взбивались.

Ингредиенты для теста:

мука – 200 г

сливочное масло – 100 г

сахар – 30 г

соль – щепотка

холодная вода – 40-50 мл.

Ингредиенты для начинки:

хурма не терпкая – 1-2 шт.

сахар – 30 г

лимонный сок – 1 ст.л.

кукурузный крахмал – 1 ст.л.

корица – 1/2 ч.л.

сыр бри

Ингредиенты для крема:

крем-сырь – 150 г (можно заменить на маскарпоне)

сливки 33% – 30 мл.

сахарная пудра – 40 г

мед и орехи для подачи

Способ приготовления:

1. В миске смешать муку, сахар и соль.

2. Добавить холодное сливочное масло, нарезанное кубиками и растереть его с мукой до состояния крошки.

3. Постепенно добавить холодную воду, пока тесто не станет собираться в комок.

4. Завернуть тесто в пленку и отправить в холодильник на 30 минут.

5. Для начинки нарезать аржьте тонкими кусочками хурмы.

6. Смешать ее с сахаром, лимонным соком, крахмалом и корицей.

7. Оставить на 10 минут, чтобы хурма пустила сок.

8. Для крема в миске взбить крем-сыр и сливки с сахарной пудрой до однородной массы.

9. Забрать крем в холодильник при приготовлении теста и начинки.

10. Раскатать тесто в круг толщиной около 3-4 мм.

11. Переложить его на противень, застеленный пергаментом.

12. Распределить крем, отступая от края.

13. Выложить хурму и бри, завернуть края и отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 35-40 минут.

14. Готовое блюдо украсить медом и орехами.

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