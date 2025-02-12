Изысканный пирог с хурмой и сыром бри: как приготовить вкусный десерт для семейного чаепития
Пирог с хурмой и сыром бри – идеальный десерт для уютного семейного чаепития. Казалось бы, сочетание в начинке довольно необычное, но оно очень удачно дополняет вкус хрустящего песочного теста. Вкус и внешний вид блюда вас приятно поразят.
Идея приготовления нежного пирога с хурмой и сыром бри опубликована на странице фудблогера Илоны Шевчук (thefoodhub.by ilona) в Instagram. Важно выбрать крем для правильной жирности, чтобы они растекались и хорошо взбивались.
Ингредиенты для теста:
- мука – 200 г
- сливочное масло – 100 г
- сахар – 30 г
- соль – щепотка
- холодная вода – 40-50 мл.
Ингредиенты для начинки:
- хурма не терпкая – 1-2 шт.
- сахар – 30 г
- лимонный сок – 1 ст.л.
- кукурузный крахмал – 1 ст.л.
- корица – 1/2 ч.л.
- сыр бри
Ингредиенты для крема:
- крем-сырь – 150 г (можно заменить на маскарпоне)
- сливки 33% – 30 мл.
- сахарная пудра – 40 г
- мед и орехи для подачи
Способ приготовления:
1. В миске смешать муку, сахар и соль.
2. Добавить холодное сливочное масло, нарезанное кубиками и растереть его с мукой до состояния крошки.
3. Постепенно добавить холодную воду, пока тесто не станет собираться в комок.
4. Завернуть тесто в пленку и отправить в холодильник на 30 минут.
5. Для начинки нарезать аржьте тонкими кусочками хурмы.
6. Смешать ее с сахаром, лимонным соком, крахмалом и корицей.
7. Оставить на 10 минут, чтобы хурма пустила сок.
8. Для крема в миске взбить крем-сыр и сливки с сахарной пудрой до однородной массы.
9. Забрать крем в холодильник при приготовлении теста и начинки.
10. Раскатать тесто в круг толщиной около 3-4 мм.
11. Переложить его на противень, застеленный пергаментом.
12. Распределить крем, отступая от края.
13. Выложить хурму и бри, завернуть края и отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 35-40 минут.
14. Готовое блюдо украсить медом и орехами.
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