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Изысканный пирог с хурмой и сыром бри: как приготовить вкусный десерт для семейного чаепития

Екатерина Ягович
NewsLife
3 минуты
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Изысканный пирог с хурмой и сыром бри: как приготовить вкусный десерт для семейного чаепития

Пирог с хурмой и сыром бри – идеальный десерт для уютного семейного чаепития. Казалось бы, сочетание в начинке довольно необычное, но оно очень удачно дополняет вкус хрустящего песочного теста. Вкус и внешний вид блюда вас приятно поразят.

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Идея приготовления нежного пирога с хурмой и сыром бри опубликована на странице фудблогера Илоны Шевчук (thefoodhub.by ilona) в Instagram. Важно выбрать крем для правильной жирности, чтобы они растекались и хорошо взбивались.

Изысканный пирог с хурмой и сыром бри: как приготовить вкусный десерт для семейного чаепития

Ингредиенты для теста:

  • мука – 200 г
  • сливочное масло – 100 г
  • сахар – 30 г
  • соль – щепотка
  • холодная вода – 40-50 мл.

Ингредиенты для начинки:

  • хурма не терпкая – 1-2 шт.
  • сахар – 30 г
  • лимонный сок – 1 ст.л.
  • кукурузный крахмал – 1 ст.л.
  • корица – 1/2 ч.л.
  • сыр бри

Ингредиенты для крема:

  • крем-сырь – 150 г (можно заменить на маскарпоне)
  • сливки 33% – 30 мл.
  • сахарная пудра – 40 г
  • мед и орехи для подачи

Способ приготовления:

Изысканный пирог с хурмой и сыром бри: как приготовить вкусный десерт для семейного чаепития

1. В миске смешать муку, сахар и соль.

2. Добавить холодное сливочное масло, нарезанное кубиками и растереть его с мукой до состояния крошки.

Изысканный пирог с хурмой и сыром бри: как приготовить вкусный десерт для семейного чаепития

3. Постепенно добавить холодную воду, пока тесто не станет собираться в комок.

4. Завернуть тесто в пленку и отправить в холодильник на 30 минут.

Изысканный пирог с хурмой и сыром бри: как приготовить вкусный десерт для семейного чаепития

5. Для начинки нарезать аржьте тонкими кусочками хурмы.

6. Смешать ее с сахаром, лимонным соком, крахмалом и корицей.

Изысканный пирог с хурмой и сыром бри: как приготовить вкусный десерт для семейного чаепития

7. Оставить на 10 минут, чтобы хурма пустила сок.

8. Для крема в миске взбить крем-сыр и сливки с сахарной пудрой до однородной массы.

9. Забрать крем в холодильник при приготовлении теста и начинки.

Изысканный пирог с хурмой и сыром бри: как приготовить вкусный десерт для семейного чаепития

10. Раскатать тесто в круг толщиной около 3-4 мм.

11. Переложить его на противень, застеленный пергаментом.

Изысканный пирог с хурмой и сыром бри: как приготовить вкусный десерт для семейного чаепития

12. Распределить крем, отступая от края.

13. Выложить хурму и бри, завернуть края и отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 35-40 минут.

Изысканный пирог с хурмой и сыром бри: как приготовить вкусный десерт для семейного чаепития

14. Готовое блюдо украсить медом и орехами.

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