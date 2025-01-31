Как будет модернизирован MacBook Air 2025: все о новинке

Ожидания почитателей " яблочной " техники всегда преисполнены предчувствия чего-то нового и неординарного. И вот уже появились слухи об обновлении одной из самых популярных моделей ноутбуков – MacBook Air.

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В этот раз Apple, похоже, решила удивить нас не только традиционными улучшениями железа, но и расширением функциональности, которая сделает работу с ноутбуком еще более комфортной и производительной. В MacRumors собрали все доступные слухи и факты, чтобы дать представление о том, чего же стоит ожидать от модернизированного MacBook Air 2025.

Новый уровень производительности с чипом M4

Сердцем обновленного MacBook Air станет чип Apple M4 – мощный процессор с 10-ядерным CPU и 10-ядерным GPU. Это уже не первое устройство Apple, которое получит этот чип. Ранее его устанавливали в MacBook Pro, iMac и Mac Mini. Благодаря ему ноутбук станет еще более быстрым и производительным, особенно в многозадачном режиме. По данным тестов Geekbench 6, M4 обеспечивает до 25 процентов прироста производительности по сравнению с предыдущим поколением чипов. Кроме того, улучшенная энергоэффективность M4 положительно скажется на времени автономной работы MacBook Air.

Больше памяти для комфортной работы

Apple продолжает тенденцию увеличения объема оперативной памяти в базовых конфигурациях своих ноутбуков. Начиная с предыдущих моделей компания увеличила минимальный объем оперативной памяти с 8 ГБ до 16 ГБ. Совершенно логично предположить, что эта же тенденция сохранится и в моделях 2025 года. 16 ГБ оперативной памяти позволят пользователям комфортно работать с ресурсоемкими программами и запускать несколько приложений одновременно без каких-либо задержек.

Камера нового поколения и расширение возможностей подключения

Ожидается, что новый MacBook Air получит обновленную 12-мегапиксельную камеру с поддержкой функции Center Stage. Эта функция автоматически удерживает пользователя в центре кадра во время видеовызова. Кроме того, камера, скорее всего, будет поддерживать Desk View, что позволит отображать вид рабочего стола сверху. Ранее Center Stage была доступна только на новых iPad и Mac, подключенных к Apple Studio Display.

Еще одно важное обновление касается портов. Вместо двух портов Thunderbolt 3 MacBook Air 2025, вероятно, получит три порта Thunderbolt 4. Это расширит возможности подключения внешних устройств, таких как дисплеи, накопители и другие аксессуары. Кроме того, новые модели MacBook Air, вероятнее всего, позволят подключать два внешних дисплея даже при открытой крышке ноутбука.

Дизайн и другие возможные изменения

Последний редизайн MacBook Air состоялся в 2022 году, и пока нет никаких серьезных слухов об изменениях во внешнем виде модели 2025 года. С большой долей вероятности, ноутбук сохранит свой узнаваемый дизайн с тонким корпусом и минимальными рамками вокруг экрана. Однако некоторые источники предполагают возможность появления нанотекстурного покрытия для экрана, как в моделях MacBook Pro и iMac. Однако пока это только предположение.

Дата выхода и цена

По информации известного инсайдера Марка Гурмана, новые модели MacBook Air могут быть представлены раньше, чем другие устройства, ожидаемые этой весной, например iPhone SE 4. Скорее всего, анонс состоится из-за пресс-релиза в Apple Newsroom в период с января по март. Что касается цены, то она, скорее всего, останется на уровне предыдущих моделей.

Ранее OBOZ.UA сообщал о планах Apple выпустить новый HomePod с экраном.

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