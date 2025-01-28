Как маленький iPad: Apple выпустит новый HomePod с экраном

Одной из технологических сфер, где компания Apple отстает, являются технологии для умного дома. И, судя по всему, уже в этом году она планирует исправить эту ситуацию.

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Слухи об этом подтвердил журналист Bloomberg Марк Гурман, собирающий и публикующий инсайдерскую информацию о новинках техногиганта. В своем новом материале он раскрыл, что в 2025 году Apple намерена выпустить устройство, которое станет хабом для собственного умного дома.

Гурман назвал будущую новинку "самым важным релизом Apple в этом году". А также описал, как, вероятно, будет выглядеть гаджет.

По словам журналиста, устройство будет работать как меньший и более дешевый планшет iPad. Благодаря своим функциям он позволит пользователям управлять бытовой техникой, общаться в FaceTime и выполнять другие задачи.

При этом Гурман отметил, что технология, стоящая за HomePod, не будет чем-то действительно новаторским. По сути, это будет тот же самый планшет, оборудованный ориентировочно 7-дюймовым экраном. Будет работать он под управлением операционной системы homeOS. На главном экране устройство будет имеет определенные виджеты, необходимые для управления функциями умного дома.

Основу хаба будут составлять голосовой помощник Siri, искусственный интеллект Apple Intelligence и HomeKit. Устройство также может выполнять функции домашней системы безопасности. Он будет способен показывать видео с камеры наблюдения дома.

По данным Гурмана, релиз этого года станет начальной версией хаба от Apple. Через несколько лет он прогнозирует существенное обновление и самого устройства, и его функционала. Вероятно, усовершенствованная модель будет включать роботизированную конечность, которая позволит экрану следовать за пользователем по комнате.

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