В новых AirPods могут появиться камеры: Apple серьезно взялась за разработку

Наличие камеры в портативных наушниках может показаться странной идеей. Однако ходят слухи, что корпорация Apple всерьез рассматривает мысль оборудовать свои AirPods камерами.

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Как пишет издание MacRumors, об этом в своей рассылке рассказал приближенный к компании журналист Bloomberg Марк Гурман. Он лишь кратко упомянул о вероятности появления крошечных камер в AirPods в выпуске, посвященном будущим амбициям Apple в области носимых устройств. При этом Гурман не объяснил, для чего будут использоваться камеры.

По другим слухам известно, что крошечные камеры не будут предназначены для съемки фотографий или видео. Они будут служить инфракрасными датчиками. В блоге от июня 2024 года аналитик цепочки поставок Apple Минг-Чи Куо сказал, что Apple планирует массово производить новые AirPods с инфракрасными камерами до 2026 года. Он сказал, что компонент инфракрасной камеры будет похож на приемник Face ID в iPhone.

По словам Куо, новые AirPods с инфракрасными камерами обеспечат улучшенное пространственное звучание с гарнитурой Apple Vision Pro. "Например, когда пользователь смотрит видео с Vision Pro и носит эти новые AirPods, если он поворачивает голову в определенном направлении, источник звука в этом направлении может быть выделен для улучшения пространственного аудио/вычислительного опыта", – написал инсайдер.

Инфракрасные камеры могут также обеспечить управление жестами в воздухе, что позволит взаимодействовать с устройством при помощи движений рук. Если указанные в слухах сроки не ложны и Apple не выйдет из заявленного графика, новые AirPods с инфракрасными камерами могут быть запущены уже в 2026 или 2027 году.

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