Как избавиться от конденсата на окнах без осушителя: лайфхак с солью

Конденсат – это неприятность во всех смыслах этого слова. Это неэстетично, сыро и, что хуже всего, надоедливо – потому что эта проблема то и дело возвращается снова.

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Осушитель воздуха является одним из самых мощных средств контроля конденсации в доме и эксперты его любят. Так что, конечно, если у вас лишние средства, несомненно, это лучший вариант. Но для тех, кто не планирует тратить деньги, есть беспроигрышная альтернатива, пишет OBOZ . UA.

Речь идет о популярном домашнем средстве – обычной соли. Соль обладает способностью естественным образом поглощать влагу из воздуха и по сути высушивать его, поэтому, когда она контактирует со стеклом, образуется меньше капель конденсата.

Это очень простой трюк, не требующий никаких усилий. Просто наполните неглубокую миску или небольшую баночку солью – кухонной или каменной. При этом следует понимать, что чем больше окно, тем больше соли вам понадобится, хотя обычно одной маленькой миски вполне достаточно.

Также могут быть достаточно эффективны соляные подсвечники. Они могут помочь уменьшить образование конденсата в вашем доме, поскольку соль гигроскопична, что означает, что она поглощает влагу из воздуха.

Следует отметить, что соляные подсвечники не могут значительно снизить конденсацию, когда они не горят, поскольку их способность поглощать влагу из воздуха зависит от тепла, выделяемого свечой, испаряющей поглощенную влагу.

Раньше OBOZ . UA рассказывал о том, как избавиться от конденсата на окнах.

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