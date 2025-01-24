Как избавиться от неприятного запаха в посудомоечной машине: поможет натуральное средство

Эксперты поделились простым трюком, с помощью которого можно убить все бактерии в вашей посудомоечной машине и избавиться от неприятного запаха.

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Первое, что нужно запомнить – посудомоечную машину следует регулярно мыть и чистить, а между циклами оставлять немного приоткрытой, чтобы туда заходил свежий воздух, пишет OBOZ.UA.

Чтобы очистить устройство внутри, рекомендуется использовать губку и горячую мыльную воду, чтобы вытереть грязь. Также следует добавить ополаскиватель, который может помочь воде машины правильно промыть посуду и стаканы.

Затем добавьте чуть-чуть соли для посудомоечной машины, чтобы удалить любой налет от жесткой воды. Но наиболее эффективно еще одно натуральное средство.

На верхнюю полку посудомойки следует поставить чашку дистиллированного белого уксуса. Затем вам следует выполнить регулярный цикл. Эта процедура поможет эффективно очистить посудомоечную машину и убрать все нежелательные запахи.

Однако, если вы собираетесь использовать уксус для очистки посудомоечной машины, вам нужно знать о проблемах, которые он может вызвать.

Да, экспреты предостерегают от использования яблочного уксуса для чистки прибора. Эта жидкость может сломать его, повредив резиновые уплотнители и прокладки, а также обесцвечив металл.

Раньше OBOZ . UA рассказывал о том, как правильно очищать посудомоечную машину.

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