Как избавиться от плодовых мушек навсегда: залейте этот раствор в канализацию

Плодовые мушки – нежелательные вредители, обычно появляющиеся в теплые месяцы, особенно с поздней весны до начала осени. Хотя надоедливых мух больше всего привлекают перезрелые фрукты, разлитые сахаристые вещества или остатки вашей свалки, они также любят теплую, влажную среду, что делает канализацию вашей кухни и ванной комнаты идеальным местом для откладки яиц.

Видео дня

Они могут откладывать сотни яиц за раз, и в течение одного-двух дней из этих яиц вылупляются личинки, питающиеся органическим илом, покрывающим внутреннюю часть труб. Чтобы остановить плодовые мушки от дальнейшего откладывания яиц, можно врасплох приготовить смесь и залить ее в канализацию через раковину, пишет OBOZ.UA.

Для этого советуют использовать пищевую соду, белый уксус и кипяток, которые можно смело выливать в канализацию. Эта натуральная комбинация используется для очищения мелких засоров и нейтрализации запахов.

Сначала высыпаем пищевую соду в канализацию, затем добавим белый уксус, который создаст пену, которая поможет очистить канализацию. Добавьте еще чуть-чуть, если вы видите, что пищевая сода все еще остается там.

После того, как пищевая сода и уксус смешаны для образования пены, можно полить кипятком. Как только это будет сделано, просто смойте излишки и все. Вы будете удивлены тем, что плодовые мушки уже не вернутся в ваш дом.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как выгнать пауков и плодовых мушек из вашего дома.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.