Как избавиться от стойкого известкового налета на душевой кабине: действенный лайфхак

Известковый налет на стеклянных стенках душевой кабины может стать настоящим испытанием при уборке. Но кроме множества бытовых средств существует более бюджетный и при этом действенный вариант.

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Хотя многие поражены результатами белого уксуса, пищевой соды и лимонной кислоты, существует еще один альтернативный природный метод, который любительница уборки Лаура Сибли назвала "волшебным". Этот лайфхак она показала на своей странице в Instagram.

Впечатляющие результаты женщина получила, используя обычную бумагу для выпечки. В общем, процесс удаления известкового налета по ее методу занимает не более 15 секунд.

Как это работает

Просто сожмите кусок жиронепроницаемой бумаги, а затем протрите им стекло душевой кабины и наблюдайте, как вода и известковые пятна сойдут.

Бумага для выпекания – обычный для многих предмет обихода, который стал новейшим чистящим инструментом, который необходимо иметь для удаления устойчивых следов от жесткой воды в ванных комнатах.

Эта вощенная бумага является влагостойкой и покрыта парафиновым воском, что делает ее идеальной для удаления и отталкивания воды. С другой стороны, бумага для выпечки покрыта силиконом, который обеспечивает превосходную термостойкость.

Именно воск или силикон оставляют за собой невидимую пленку, отталкивающую не только водяные знаки, но и отпечатки пальцев. Вот почему эти продукты очень хорошо удаляют водяные следы.

Однако прежде чем следовать этому совету, сначала удалите мыльную пену с поверхности, так как бумага для выпечки не сработает, если она есть.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, чем помыть душевую кабину, чтобы она была кристально чиста.

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