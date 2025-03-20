Как нарезать много помидоров одновременно за секунды: лайфхак от Джейми Оливера. Видео

Помидоры являются основным продуктом многих блюд – салатов, пиццы, пасты и многое другое. Однако некоторым людям очень скучно стоять и резать их один за другим.

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Именно для спасения этих поваров всемирно известный шеф Джейми Оливер поделился удивительным методом, гарантирующим, что ваши помидоры можно нарезать за секунды. Повар даже пошутил, что попробовал этот лайфхак любопытства ради, а он оказался действенным. Видео он поделился в своем TikTok.

Как это работает

Итак, сначала нужно положить много помытых помидоров на тарелку. Джейми Оливер взял помидоры черри, но с небольшими обычными овощами этот лайфхак тоже сработает.

Затем он накрыл эту тарелку с помидорами сверху другой такой же, оставляя щель. А дальше взял нож и разрезал пополам все помидоры одновременно через эту же щель.

Если вы попробуете этот метод, вы сэкономите много времени при приготовлении блюд.

Однако, Джейми Оливер также сделал предупреждение для тех, кто пытается попробовать этот метод. Вам нужно быть очень осторожными с ножом, поскольку он может нанести серьезные травмы, если не использовать его должным образом. Если вы не привыкли нарезать помидоры более обычным, более сложным способом, лучше не пробовать этот метод.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить вкусную слойку с помидорами и творогом.

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