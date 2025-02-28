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Как оригинально приготовить обычный рис: четыре варианта
Рис – это один из самых популярных видов круп. Из него готовят гарниры, разнообразные основные блюда, а также используются как основная составляющая для десертов.
Кроме этого, можно оригинально приготовить рис, тем самым удивив даже самого требовательного гурмана. Как правильно это сделать, в Instagram рассказал фудблогер Эдуард Насыров.
Греческий рис
- Отварной рис – 2 ст.
- Петрушка\укроп
- Оливковое масло – 2 ст.л.
- Орегано – ½ ч.л.
- Цедра лимона – ½ шт.
- Сок лимона – ½ шт.
- Соль
- Перец
Итальянский рис
- Отварной рис – 2 ст.
- Вяленые томаты нарезанные – 1/3 ст.
- Базилик – ½ ст.
- Оливковое масло – 2 ст.л.
- Соль
- Перец
- Петрушка
- Базилик
- Пармезан
Китайский рис
- Рис отварной – 2 ст.
- Чеснок измельченный – 2 зуб.
- Чили – ½ шт.
- Зеленый лук – 2 пучок
- Кунжут жареный – 1 ст.л.
- Соевый соус – 2 ст.л.
- Масло кунжутное – 1 ст.л.
Индийский рис
- Отварной рис – 2 ст.
- Чеснок – 1 зуб.
- Кинза – 1 пучок.
- Куркума – ½ ч.л.
- Карри – ½ ч.л.
- Порошок кумина – ½ ч.л.
- Чили
- Соль
- Перец
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