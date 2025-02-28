Как оригинально приготовить обычный рис: четыре варианта

Рис – это один из самых популярных видов круп. Из него готовят гарниры, разнообразные основные блюда, а также используются как основная составляющая для десертов.

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Кроме этого, можно оригинально приготовить рис, тем самым удивив даже самого требовательного гурмана. Как правильно это сделать, в Instagram рассказал фудблогер Эдуард Насыров.

Греческий рис

Отварной рис – 2 ст.

Петрушка\укроп

Оливковое масло – 2 ст.л.

Орегано – ½ ч.л.

Цедра лимона – ½ шт.

Сок лимона – ½ шт.

Соль

Перец

Итальянский рис

Отварной рис – 2 ст.

Вяленые томаты нарезанные – 1/3 ст.

Базилик – ½ ст.

Оливковое масло – 2 ст.л.

Соль

Перец

Петрушка

Базилик

Пармезан

Китайский рис

Рис отварной – 2 ст.

Чеснок измельченный – 2 зуб.

Чили – ½ шт.

Зеленый лук – 2 пучок

Кунжут жареный – 1 ст.л.

Соевый соус – 2 ст.л.

Масло кунжутное – 1 ст.л.

Индийский рис

Отварной рис – 2 ст.

Чеснок – 1 зуб.

Кинза – 1 пучок.

Куркума – ½ ч.л.

Карри – ½ ч.л.

Порошок кумина – ½ ч.л.

Чили

Соль

Перец

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