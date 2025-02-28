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Как оригинально приготовить обычный рис: четыре варианта

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
153
Как оригинально приготовить обычный рис: четыре варианта

Рис – это один из самых популярных видов круп. Из него готовят гарниры, разнообразные основные блюда, а также используются как основная составляющая для десертов.

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Кроме этого, можно оригинально приготовить рис, тем самым удивив даже самого требовательного гурмана. Как правильно это сделать, в Instagram рассказал фудблогер Эдуард Насыров.

Как оригинально приготовить обычный рис: четыре варианта

Греческий рис

Как оригинально приготовить обычный рис: четыре варианта
  • Отварной рис – 2 ст.
  • Петрушка\укроп
  • Оливковое масло – 2 ст.л.
  • Орегано – ½ ч.л.
  • Цедра лимона – ½ шт.
  • Сок лимона – ½ шт.
  • Соль
  • Перец

Итальянский рис

Как оригинально приготовить обычный рис: четыре варианта
  • Отварной рис – 2 ст.
  • Вяленые томаты нарезанные – 1/3 ст.
  • Базилик – ½ ст.
  • Оливковое масло – 2 ст.л.
  • Соль
  • Перец
  • Петрушка
  • Базилик
  • Пармезан

Китайский рис

Как оригинально приготовить обычный рис: четыре варианта
  • Рис отварной – 2 ст.
  • Чеснок измельченный – 2 зуб.
  • Чили – ½ шт.
  • Зеленый лук – 2 пучок
  • Кунжут жареный – 1 ст.л.
  • Соевый соус – 2 ст.л.
  • Масло кунжутное – 1 ст.л.

Индийский рис

Как оригинально приготовить обычный рис: четыре варианта
  • Отварной рис – 2 ст.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Кинза – 1 пучок.
  • Куркума – ½ ч.л.
  • Карри – ½ ч.л.
  • Порошок кумина – ½ ч.л.
  • Чили
  • Соль
  • Перец

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