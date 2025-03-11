Как отдохнуть на Сицилии всего за 1 доллар: интересный способ для туристов

Живописная Сицилия – мечта многих туристов. Величественные достопримечательности, идеальные песчаные пляжи, теплое средиземноморское солнце и изысканная итальянская кухня делают этот остров одним из лучших мест для отдыха.

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Путешествие на Сицилию часто связано с немалыми затратами. Но немногие знают, что можно посетить этот райский уголок всего за 1 доллар. Детали рассказало издание Express.

Сицилийский город хочет привлечь туристов

Город Сикулиана на южном побережье Сицилии ввел уникальную инициативу, позволяющую туристам насладиться трехдневным отдыхом практически бесплатно. Это часть стратегии городских властей, направленная на увеличение потока посетителей в низкий сезон.

Сикулиана – город старинной архитектуры, узких булыжных улочек, волшебного замка XIV века и белых песчаных пляжей природного заповедника Торре Сальса.

Сикулиана расположена неподалеку от Долины храмов – одного из важнейших археологических комплексов Сицилии, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь находится Храм Конкордии, один из наиболее сохранившихся древнегреческих храмов в мире.

В отличие от многих европейских курортов, пытающихся ограничить поток туристов, Сикулиана, напротив, стремится привлечь больше гостей. За последние два десятилетия население города сократилось до 4000 человек, и местные власти ищут новые способы привлечения туристов, чтобы сохранить экономическую стабильность региона.

Как отдохнуть на Сицилии за 1 доллар

Чтобы поучаствовать в программе, туристу должно быть не менее 18 лет. Основное условие – создать короткое видео, в котором нужно объяснить, почему вы хотите посетить Сикулиану.

Если ваша заявка будет одобрена, вы получите возможность провести три дня всего за 1 доллар.

Что входит в этот трехдневный отдых:

проживание в одном из местных гостиниц или пансионатов;

питание – традиционные итальянские блюда от местных ресторанов;

экскурсии и ознакомление с историей города;

поздравительный и прощальный аперитив – традиционные итальянские напитки.

Единственное, что нужно сделать участникам – это снять видео во время путешествия, которое впоследствии будет использовано мэрией Сикулианы для продвижения города среди туристов.

Заявки на участие в программе принимаются до 15 марта, результаты отбора будут объявлены 20 марта. Первое путешествие состоится с 4 по 6 апреля 2025 года. Кроме того, местные власти планируют повторить эту инициативу в октябре 2025 года и весной 2026-го.

В общей сложности будет выбрано 10 пар или семей, которые смогут воспользоваться этой невероятной возможностью.

В отличие от популярных туристических направлений, таких как Палермо или Катания, Сикулиана предлагает более спокойный отдых без толп туристов.

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