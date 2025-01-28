Как отполировать зеркало до блеска: старый 'школьный' способ

Чистые зеркала в доме всегда вызывают ощущение свежести и комфорта. Благодаря этому вся комната кажется гораздо светлее.

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Несмотря на то, что сейчас уже существует очень много инструментов для мытья зеркал, которые показывают неплохие результаты, как показывает опыт, наиболее эффективным остается старый школьный способ, пишет OBOZ . UA .

Следовательно, использование обычного газетного листа для очистки зеркал является ключом к достижению наилучшего результата.

Для того чтобы этот метод сработал для начала, нужно распылить обычное средство для чистки стекла на зеркала, а затем использовать скомканный кусок газеты, чтобы вытереть им стекло. Конечным результатом должна быть идеально чистая и блестящая поверхность, свободная от любой грязи, отпечатков пальцев и других типичных пятен.

Зеркало следует протирать газетой, проделывая при этом путь в виде буквы "S", работая от края к краю, сверху вниз. Попробуйте вести тем же краем, чтобы захватить любую грязь или мусор, не распространяя его. Не используйте круговые движения, чтобы очистить зеркало, вы не полируете автомобиль.

Также можно очень легко предотвратить запотевание зеркал в ванной. Все, что вам нужно сделать, это соединить один стакан воды, один стакан уксуса и чайную ложку мыльного средства в пульверизаторе и осторожно встряхнуть, чтобы перемешать.

Нанесите раствор прямо на зеркало и дайте ему постоять несколько секунд, прежде чем вытереть его газетой или салфеткой из микрофибры.

Это должно прекратить запотевание зеркала в течение нескольких дней, и вы можете повторить это, когда это будет необходимо.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как помыть зеркало, чтобы не было разводов.

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