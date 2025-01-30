Какой праздник 30 января: церковный календарь и события этого дня

30 января православные верующие отмечают праздник Трех святых: Василия Великого, Ивана Богослова и Ивана Златоустого. Именины празднуют Василии, Григории, Иваны, Петры, Степаны и Теодоры.

Видео дня

В мире отмечают Всемирный день помощи больным проказой, Школьный день ненасилия и мира, Международный день круасана, Международный день электронной техники, а в Украине – День специалиста военно-социального управления ВСУ. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 30 января

Праздник Трех Святителей – это один из важнейших праздников в православии, посвященный памяти трех великих отцов Церкви: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Эти святые сыграли выдающуюся роль в формировании христианского богословия и духовной жизни верующих.

Василий Великий – учитель, внесший значительный вклад в развитие богословия, церковного устройства и социальной службы.

Григорий Богослов – богослов, глубоко исследовавший тайны Святой Троицы и учение об Иисусе Христе.

Иоанн Златоуст – проповедник и пастырь, который своими речами вдохновлял тысячи людей.

30 января в Украине отмечается профессиональный праздник – День специалиста военно-социального управления ВСУ. Этот праздник призван отметить важную работу людей, обеспечивающих социальную защиту военнослужащих и членов их семей.

К их обязанностям относятся:

оказание психологической, юридической помощи;

организация социальной помощи, включая материальную поддержку, медицинское обслуживание и реабилитацию.

защита социальных прав военнослужащих и членов их семей;

помощь в социальной адаптации военнослужащих после демобилизации.

Всемирный день помощи больным проказой – это день, когда весь мир объединяется, чтобы обратить внимание на проблему проказы, болезни, которая на протяжении веков несла страдания миллионам людей. Проказа известна человечеству с давних времен. В прошлом ее считали проклятием, а больных изолировали от общества. Однако благодаря усилиям медиков и волонтеров отношение постепенно менялось. В 1953 году ООН основала Всемирный день помощи больным проказой, чтобы привлечь внимание к этой проблеме и объединить усилия для ее решения.

Школьный день ненасилия и мира – праздник, отмечаемый ежегодно 30 января. Этот день посвящен идеям мира, терпимости и уважения друг к другу. Он дает возможность ученикам, учителям и родителям объединиться для того, чтобы создать в школе атмосферу доброжелательности и взаимопонимания. Инициатором создания в этот день стал испанский поэт Леренсо Видаль. Он предложил отмечать этот день в память о Махатме Ганди, который являлся сторонником ненасильственного сопротивления и символом борьбы за справедливость.

30 января весь мир отмечает особый праздник – Международный день круассана. Хотя круассан ассоциируется с Францией, его история сотворения связана с Австрией XVII века. Там появились первые прототипы современного круассана. Французы добавили к нему известную листовую структуру и сделали его своим национальным достоянием.

В мире 30 января отмечают:

День саудаде в Бразилии (саудаде – это глубокое эмоциональное состояние ностальгического или глубокого меланхолического стремления к тому, что отсутствует или к тому, кого любят);

День учителя в Греции;

День страдающих за независимость в Индии;

Цагаан Сар или Монгольский лунный Новый год.

Выдающиеся исторические события 30 января

1649 – королю Англии Карлу I отрубили голову.

1697 – за одну ночь Исаак Ньютон решил задачу Иоганна Бернулли о брахистохроне – и попутно открывает вариационное исчисление.

1790 – в Великобритании прошли испытания первого специально сконструированного спасательного судна.

1835 – Ричард Лоуренс покушался на президента США Эндрю Джексона.

1853 – в соборе Парижской Богоматери 45-летний император Франции Наполеон III обвенчался с испанской графиней Евгенией Монтихо.

1868 – в Киеве открылась музыкальная школа (теперь – Киевское музыкальное училище имени Рейнгольда Глиера).

1894 – Чарльз Кинг из Детройта, штат Мичиган, запатентовал пневматический молоток.

1918 – Украинская Центральная Рада приняла создание добровольческой украинской армии.

1930 – началось раскулачивание состоятельных крестьян советской властью: Политбюро ЦК ВКП(б) СССР издало постановление "О мерах по ликвидации кулацких хозяйств…", запустившее тотальные репрессии против крестьян.

1930 – произведен запуск первого в мире радиозонда для исследования атмосферы.

1931 – в Лос-Анджелесе состоялась премьера немого кинофильма Чарли Чаплина "Огни большого города".

1933 – приход национал-социалистов во главе с Адольфом Гитлером к власти в Германии.

1992 – в Хельсинки Украина присоединилась к членству Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ).

2007 – вышла в продажу операционная система Windows Vista.

2020 – ВОЗ объявила вспышку COVID-19 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, что имеет международное значение.

Родившийся 30 января

1882 – Франклин Рузвельт, американский политический и государственный деятель, 32-й президент США.

1904 – Иван Алексенко, украинский советский инженер-конструктор танкостроитель, основатель и первый руководитель специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ) Харьковского паровозостроительного завода, создатель первых советских средних танков Т-12 и Т-24.

1905 – Оксана Мешко, биология, участник оппозиционного движения в Украине в послевоенный период, фактический председатель Украинской Хельсинкской группы в конце 1970-х.

1920 – Делберт Манн, американский режиссер кино и телевидения.

1925 – Дуглас Энгельбарт, один из первых исследователей человеко-машинного интерфейса и изобретатель компьютерного манипулятора – мыши.

1930 – Всеволод Нестайко, украинский детский писатель.

1951 – Фил Коллинз, английский певец, актер.

В этот день умерли:

1649 – Карл I, король Англии из династии Стюартов, казнен за государственную измену после поражения в гражданской войне.

1925 – Николай Кульчицкий, гистолог, профессор Харьковского университета, с 1918 – профессор Оксфордского университета.

1948 – Магатма Ганди, индийский общественный и государственный деятель, один из руководителей и идеолог национально-освободительного движения Индии.

1951 – Фердинанд Порше, один из лучших автомобильных конструкторов XX века, основатель компании Porsche.

1958 – Эрнст Гайнкель, немецкий инженер-авиаконструктор, основатель фирмы Heinkel.

1982 – Виктор Глушков, украинский математик, пионер отечественной компьютерной техники.

1991 – Джон Бардин, американский физик, единственный в мире ученый, дважды удостоенный Нобелевской премии в одной номинации – по физике (1956, 1972).

1995 – Джеральд Даррелл, британский ученый-зоолог.

Ранее OBOZ.UA публиковал даты Пасхи до 2030 года и рассказывал, как исчисляется дата праздника.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.