Счастливые дни для свадьбы в 2025 году: эти дни принесут счастье и гармонию

Астрологи назвали лучшие даты для свадьбы в 2025 году. Благоприятные дни для брака – это дни, когда планета любви Венера и планета счастья Юпитера находятся в гармоничном положении.

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В выборе дня следует избегать дат, когда Меркурий ретроградный, поскольку этот период часто вызывает путаницу и задержки, пишет Madeinvilnius. Больше об этом читайте в гороскопе.

В 2025 году Меркурий ретрограден в следующие периоды:

14 января – 25 января

21 апреля – 14 мая

17 августа – 9 сентября

13 декабря – 1 января 2026 года

Если хотите, чтобы ваша свадьба прошла гладко, избегайте этих дат.

Самые счастливые брачные даты 2025 года

Исходя из нумерологических и астрологических расчетов, вот наиболее благоприятные даты для женитьбы в 2025 году:

Январь: 2, 10, 15 и 25 января – идеальные даты для пар, которые желают гармоничного и стабильного начала.

Февраль: 1, 2, 9, 16 и 26 февраля – Венера способствует любви и страсти.

Март: 5, 6, 20 и 25 марта – даты, сочетающие креативность и практичность.

Апрель: 2, 8, 20 и 28 апреля – гармоничные дни, которые идеально подходят для продолжительного брака.

Май: 2, 8, 14, 22 и 28 мая – любовная энергия чисел 6 и 8 поддерживает семейную жизнь.

Июнь: 1, 6, 15, 20 и 22 июня – эти дни идеально подходят для романтических свадеб под открытым небом.

Июль: 2, 3, 10 и 27 июля – энергия этих дней укрепляет эмоциональные связи и общение.

Август: 1, 12 и 15 августа – идеальные дни для пар, ищущих баланс между страстью и стабильностью.

Сентябрь: 2, 8, 20 и 24 сентября – благоприятные даты для роста и гармонических отношений.

Октябрь: 1, 3, 16 и 25 октября – внимание сосредоточено на долгосрочной стабильности и успехе.

Ноябрь: 1, 2, 14, 22 и 27 ноября – в этом месяце энергия любви сильна.

Декабрь: 3, 5, 11, 21, 27 и 31 декабря – идеальные дни для романтического завершения года.