Как отвадить мух от комнатных растений: полезный лайфхак

Комнатные растения – идеальный способ добавить свежести в любой дом, они играют очень важную роль в создании успокаивающей атмосферы в помещении.

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Популярной проблемой является то, что вокруг комнатных растений часто собираются мухи, они любят влагу и места, где образуется грибок. Как с этим бороться, расскажет OBOZ.UA.

Чрезмерное использование удобрений может привести к развитию грибков, также привлекающих насекомых. Если вы обнаружите, что это стало для вас проблемой, есть несколько простых и недорогих решений, которые могут помочь, например приготовление смеси сахара и воды или использование сладких продуктов, таких как измельченные фрукты и мед.

Так, посыпав поверх грунта слой корицы, вы можете помочь убить любые грибки, которые могли развиться от избытка влаги и влажности. Также она имеет отпугивающий эффект для грибковых мошек, поэтому их больше не привлекает почва.

Корица – это быстрый и простой способ отпугнуть мух, но если у вас серьезное заражение, возможно, вам понадобится применить более сильные методы для их устранения. В более крайних случаях лучше всего смешивать ингредиент с другими средствами для борьбы с вредителями.

По мнению экспертов, эфирные масла являются еще одним отличным способом использования запаха для отпугивания мух. Простое добавление небольшого количества масла перечной мяты, эвкалипта или масла чайного дерева непосредственно в почву может помочь избежать мух.

Еще один рекомендуемый простой ингредиент – сахарная вода, если поставить горшок с ней у комнатных растений. Сладкий запах смеси привлекает мух, и потому вместо того, чтобы направляться к вашим растениям, они заманиваются в смесь.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, где на кухне не стоит ставить комнатные растения.

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