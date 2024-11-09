Как подготовить плодовые деревья к морозам: основные советы

Плодовый сад зимой отдыхает и не нуждается в усилиях по уходу. Чего не скажешь об осеннем сезоне, когда нужно как следует постараться, чтобы подготовить деревья к холодам.

Видео дня

Как пишет издание te.20minut.ua со ссылкой на рекомендации Управления фитосанитарной безопасности Главного управления Госпродпотребслужбы в Тернопольской области, в осенние месяцы нужно пополнить ресурсы деревьев после сезона плодоношения, восстановить их после воздействия вредителей и инфекций, а также укрепить и защитить перед морозами. И вот что нужно успеть сделать.

Осенняя обрезка

Обрезка веток деревьев важна для ухода и оздоровления растения. Осенью ее проводят, чтобы удалить сухие, сломанные или подгнившие части кроны. Для процедуры нужно дождаться, когда дерево сбросит все листья, но температура воздуха все еще будет находится в зоне выше 0 градусов. Если же неожиданно ударили морозы, обрезку лучше отложить до весны. Ведь при таких условиях надрезы на дереве не успеют зажить. А это приводит к подмерзанию и гибели ветвей.

Обработка от болезней и вредителей

В коре и ветвях плодовых деревьев зимует немало насекомых-вредителей. Если они поселились в растении, то с наступлением весеннего тепла начнут его атаковать. В таком случае вредители еще и быстро распространяются по всему саду. Поэтому следует опрыскать деревья соответствующими защитными средствами. А также убрать опавшие листья и другие органические отходы – их тоже вредители используют как зимнее убежище.

Внесение удобрений на зиму

Чтобы плодовые деревья хорошо восстановились после летнего сезона, их нужно подкормить перед зимой. К тому же правильная подкормка позволяет укрепить стойкость растения к холодам. Удобрения вносят уже после того, как с веток сняли весь урожай. В состав смеси не добавляют азот, ведь он стимулирует рост новых побегов, что может истощить дерево перед холодами. Лучше всего для осеннего сезона подходят фосфорно-калийные удобрения.

Влагозарядный полив

Промерзшая земля зимой не пропускает у корням деревьев влагу, а морозный воздух высушивает их ткани. Чтобы сад не высох за зиму, осенью проводят влагозарядный полив. Во время процедуры землю под каждым растением как следует промачивают, а вдобавок еще и мульчируют, чтобы уберечь корни от воздействия холода.

Для проведения влагозарядного полива выбирается период, когда температура воздуха на улице держится на отметке 1-3 °C. В более теплую погоду это может стимулировать вегетацию и привести к гибели сада, в более холодных условиях процедура не даст эффекта.

Что касается норм полива, то она зависит от породы дерева и его возраста. К примеру, взрослой яблоне требуется 50-60 л на 1 кв. м. приствольного круга, а молодым семечковым культурам – 35-40 л на 1 кв.м. Косточковые культуры поливают из расчета 35-50 л на 1 кв.м.

Защита от грызунов

Зимой деревья могут атаковать грызуны, не впадающие в спячку, например зайцы. Они обгрызают кору, что может быть опасно для растения. Чтобы предотвратить проблемы, нужно обмотать стволы укрывным материалом. Подойдет мешковина, еловые ветки и тому подобное. Высота обертывания должна составлять до 1 метра.

Перекапывание приствольных кругов

Рыхление земли осенью сочетают с внесением удобрений. Перед проведением процедуры с земли убирают подгнившие плоды, опавшие листья, ветки и другой мусор. На перерытую землю можно уложить мульчу. Например укрыть ее слоем опилок лиственных деревьев, сена или нетканого материала. А вот опавшие листья использовать в роли мульчи нельзя – во время дождей они намокают и уплотняются, поэтому не пропускают воздух к корням, а также не дают испаряться воде наружу. Кроме того, в опавших листьях зимуют вредители и возбудители болезней.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие садовые цветы важно обрезать на зиму, а как нельзя проводить эту процедуру.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.