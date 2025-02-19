Как поливать орхидеи, чтобы они часто цвели: секрет от цветоводов

Самый распространенный тип орхидеи, обычно продающаяся в магазинах орхидея моли, имеет период покоя от шести до девяти месяцев.

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Для того чтобы получить частое и обильное цветение, нужно знать о правильном режиме полива этих цветов. Именно об этом расскажет OBOZ.UA , опираясь на советы опытных цветоводов.

Во время периода покоя, когда остаются только обнаженные стебли, график полива нужно скорректировать, чтобы обеспечить хорошее цветение весной.

При этом следует помнить, что в период покоя орхидея требует меньше воды, чем в период роста. К тому же существует "хитрость", которая поможет узнать, когда орхидею нужно полить.

Для этого следует подождать, пока толстые корни станут серебряными, а затем окунуть весь горшок в теплую воду на несколько секунд; этого достаточно, чтобы корни снова стали зелеными.

Все орхидеи можно поливать таким образом – подождите, пока они немного подсохнут. При этом полив растения удобрением является рекомендуемой стратегией для каждого "второго полива".

Не следует подкармливать орхидею удобрениями во время каждого полива, поскольку это может привести к накоплению токсинов.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что сделать, чтобы орхидея цвела чаще.

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