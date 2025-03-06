Как помыть пол, не загрязняя его ногами и не скользя: лайфхак. Видео

Наибольшей проблемой во время мытья пола является то, что мы постоянно топчемся ногами по уже помытому, а также можем поскользнуться на мокрой поверхности.

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Пользователь TikTok Эрика Фелдер нашла альтернативное решение. Она оборачивает свои ноги полотенцами и так минимизирует эти два отрицательных нюанса мытья полов.

Эрика продемонстрировала, как она это делает, в видео после того, как узнала этот лайфхак для уборки в социальных сетях. Закрепив полотенца на ногах, она начинает просто мыть пол и даже употребляет ноги, чтоб оттереть пятна.

Кроме того, поскольку полотенца для ванной комнаты больше и толще, чем носки, в таком случае вы точно не намочите ноги. После того, как вы закончите мытье, вы можете снять полотенца с ног и положить их в стиральную машину, чтобы снова очистить.

Пользователям понравилась эта идея, и они пообещали воспользоваться ею в следующий раз во время уборки.

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