Как повысить ценность дома перед продажей: топ-7 ключевых вещей

Если вы хотите продать свой дом или просто улучшить его привлекательность, эксперты поделились семью способами сделать именно это.

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Как отмечают специалисты, весна считается лучшим временем для покупки и продажи дома. Так, эксперт Сэм Стивенс из Pergolux UK отметил, что продавцам может показаться, что лучше выставлять свой дом на рынок в более спокойное время года, но правда в том, что мало кто хочет переезжать зимой, пишет Express.

"Вот почему это время года прекрасно для того, чтобы начать проекты, которые увеличат стоимость вашего дома. Такие вещи, как модернизированные кухни, дополнительное жилое пространство и парковка — все это может добавить ценности", - отметил он.

Покупатели должны ознакомиться с функциями, которые могут повысить стоимость дома. Понимание модернизации, которую они могут сделать, означает разумное инвестирование.

Так, эксперт предложил привести в порядок переднюю часть вашего дома, промыв подъезд струей, привести в порядок дверь и добавить немного зелени или освещения, чтобы помещение выглядело ухоженным.

Также следует произвести расширение или переоборудование, чтобы создать больше места. Помещения, которые можно использовать в качестве домашних тренажерных залов или офисов, увеличивают ценность, как и специально оборудованные места с выходом на улицу, например веранда.

Подобным образом рекомендуется ухаживать за любым внешним пространством. Аккуратные посадки и аккуратный газон в саду или подъездная дорога с зарядным устройством для электромобиля – все это может сделать ваш дом более привлекательным.

Такие функции "умного дома", как отопление, освещение и безопасность, делают дом более современным и технически подкованным. Покупатели, предпочитающие удобство, энергоэффективность и безопасность, будут платить больше, если эти функции предварительно установлены.

Эксперт также предложил модернизировать кухню и ванную, чтобы увеличить стоимость. Обновление кранов и светильников, нанесение свежего слоя краски, обновление приборов, глубокая очистка плитки, а также добавление декоративных штрихов – все это улучшает привлекательность.

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