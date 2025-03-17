Как правильно готовить батат, чтобы получился вкусным: топ-3 способа

Сладкий картофель – это вкусная альтернатива традиционному белому картофелю, и его можно так же легко приготовить. Если вы болеете сахарным диабетом или следите за уровнем сахара в крови по другим причинам, часто рекомендуют отдавать предпочтение сладкому картофелю, а не белому картофелю. Сладкий сорт имеет более низкий гликемический индекс (ГИ), который определяет, как определенные продукты влияют на уровень сахара в крови.

Видео дня

Вы можете готовить сладкий картофель так же, как и белый, включая приготовление картофеля фри или пюре. Многие люди также любят запеченный сладкий картофель, к которому вы можете добавить начинку по своему выбору. OBOZ.UA рассказывает о трех способах приготовления батата.

Как приготовить батат

Запекание. Чтобы запечь батат в духовке, сначала разогрейте духовку до 200C. Вымойте картофель и обсушите его, прежде чем несколько раз проколоть вилкой. Поместите ее на противень и выпекайте 45-60 минут или до готовности.

Отваривание. Очистите сладкий картофель и нарежьте его кубиками. Доведите кастрюлю с водой до кипения, добавьте щепотку соли и положите в воду кубики картофеля. Кипятите 15-20 минут, прежде чем слить воду. Можно подавать кубики картофеля как есть, а можно размять.

Жарение. Чтобы приготовить кусочки сладкого картофеля или картофель фри, сначала разогрейте духовку до 220C. Затем помойте и очистите (по желанию) картофель, придав ему желаемую форму. Смешайте кусочки с оливковым маслом, солью, перцем и любыми дополнительными приправами, которые хотите. Разложите их на противень и готовьте 25-30 минут, переворачивая наполовину.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как дать ребенку батат.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.