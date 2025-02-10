Как правильно обрезать розы и когда это делать: обьясняем

Весна, любимое время года каждого садовода, уже на пороге. Если вы хотите, чтобы ваши розы выросли большими и красивыми, то сейчас идеальное время помочь им.

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Самой первой задачей в этом списке должна стать обрезка. Весна, как правило, лучшее время для обрезки, непосредственно перед началом нового роста, пишет OBOZ.UA.

Как правильно обрезать розы

Начните с отделки роз и удаления отцветших головок и листьев вокруг. Убедитесь, что вы используете чистый и острый секатор, чтобы производить чистые срезы.

Вы можете поместить мусор прямо в мусорное ведро, бак для мусора или на крепкий лист земли для легкой уборки.

Во время обрезки проследите, не страдает ли растение от распространенных заболеваний роз, таких как черная пятнистость, или вредителей, таких как розовая тля.

Если вы видите какие-либо признаки, удалите зараженные листья или стебли, чтобы предотвратить распространение проблемы на другие растения.

Второй шаг – сосредоточиться на удалении мертвых или поврежденных стеблей и срезании их до здоровой древесины. Убедитесь, что срезы расположены под углом вниз, чтобы вода не скапливалась на бутонах.

Для более толстых ветвей обрезная пила с высококачественным лезвием с зубцами быстро удалит большие стебли.

Следующей задачей должно стать мульчирование. В идеале лучшее время для нанесения мульчи на розы – ранняя весна.

Однако, если ваши розы раньше не мульчевали или если вся мульча исчезла к осени, возможно, стоит замульчировать их поздней осенью.

Убедитесь, что на земле нет мусора, например листьев, и нанесите мульчу вокруг основания розы толстым слоем от приблизительно 5 до 10 см. Хорошо перепревший навоз, улучшитель грунта, листовая плесень или компост – все это идеально подойдет.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как ухаживать за розами зимой.

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