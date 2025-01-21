Как приготовить идеальный омлет: будет мягким внутри

Часто приготовление классического омлета заканчивается разочарованием. В лучшем случае вы получите обычную яичницу.

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Чтобы помочь этому, лондонский шеф-повар Мэттью Райл опубликовал видео о том, как он каждый раз готовит идеальный омлет с великолепной редкой серединкой. Он поделился секретами в своем TikTok.

Хитрость состоит в том, чтобы во время жарки сложить две части омлета друг на друга, осторожно подколов его лопаткой, затем постучав ручкой сковороды и позволив силе притяжения сделать все остальное.

Он подчеркнул важность использования свежих яиц, что также поможет в приготовлении идеального омлета.

Ингредиенты:

3 яйца

5 г трав (эстрагон, кервель, шнит-лук)

Соль и перец

10 г сливочного масла.

Способ приготовления

Взбейте вместе яйца, зелень и приправы.

В сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне добавьте масло и оставьте до появления легкой пены. Добавьте яйца и перемешайте тыльной стороной вилки.

Получив консистенцию яичницы, выбейте большую часть яиц вверх сковороды, оставьте застывать, а затем сложите.

Переверните на тарелку и смажьте горячий омлет холодным маслом.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить омлет для ребенка, чтобы ему понравилось.

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