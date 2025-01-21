Как приготовить идеальный омлет: будет мягким внутри
Часто приготовление классического омлета заканчивается разочарованием. В лучшем случае вы получите обычную яичницу.
Чтобы помочь этому, лондонский шеф-повар Мэттью Райл опубликовал видео о том, как он каждый раз готовит идеальный омлет с великолепной редкой серединкой. Он поделился секретами в своем TikTok.
Хитрость состоит в том, чтобы во время жарки сложить две части омлета друг на друга, осторожно подколов его лопаткой, затем постучав ручкой сковороды и позволив силе притяжения сделать все остальное.
Он подчеркнул важность использования свежих яиц, что также поможет в приготовлении идеального омлета.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 5 г трав (эстрагон, кервель, шнит-лук)
- Соль и перец
- 10 г сливочного масла.
Способ приготовления
Взбейте вместе яйца, зелень и приправы.
В сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне добавьте масло и оставьте до появления легкой пены. Добавьте яйца и перемешайте тыльной стороной вилки.
Получив консистенцию яичницы, выбейте большую часть яиц вверх сковороды, оставьте застывать, а затем сложите.
Переверните на тарелку и смажьте горячий омлет холодным маслом.
Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить омлет для ребенка, чтобы ему понравилось.
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