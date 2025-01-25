Как приготовить популярную лапшу удон: рецепт с курицей и овощами
Удон – японская лапша, которую сейчас готовят по всему миру. Вкус такого продукта отлично дополняют разнообразные соусы. Также можно добавить мясо и много овощей.
Идея приготовления удона с курицей и овощами опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Экспериментируйте со специями, а также добавьте кунжут.
Ингредиенты:
- лапша удон – 2 порции
- куриное филе – 250-300 г
- морковь – 1 шт.
- перец – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- соевый соус – 50 г
- соус терияки – 50-100 мл.
- соль/перец – по вкусу
- кунжут/зеленый лук для посыпки
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарезать тонкими полосками.
2. Разогреть сковороду, добавить масло и обжарить курицу до корочки 5-7 минут.
3. Тем временем нарезать овощи, морковь и перец – соломкой, лук – полукольцами, чеснок – слайсами.
4. К курице добавить сначала лук и чеснок и обжарить до мягкости.
5. Далее добавить оставшиеся овощи и жарить еще 3-5 минут.
6. Лапшу удон отварить в соответствии с инструкцией на упаковке, затем обязательно промыть под холодной водой (чтобы лапша не слиплась).
7. В сковородку добавляем соевый соус, соус терияки, соль, перец, отварной удон и готовим все вместе 2-3 минуты. В конце посыпаем кунжутом и зеленым луком.
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