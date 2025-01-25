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Как приготовить популярную лапшу удон: рецепт с курицей и овощами

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
282
Как приготовить популярную лапшу удон: рецепт с курицей и овощами

Удон – японская лапша, которую сейчас готовят по всему миру. Вкус такого продукта отлично дополняют разнообразные соусы. Также можно добавить мясо и много овощей.

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Идея приготовления удона с курицей и овощами опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Экспериментируйте со специями, а также добавьте кунжут.

Как приготовить популярную лапшу удон: рецепт с курицей и овощами

Ингредиенты:

  • лапша удон – 2 порции
  • куриное филе – 250-300 г
  • морковь – 1 шт.
  • перец – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • соевый соус – 50 г
  • соус терияки – 50-100 мл.
  • соль/перец – по вкусу
  • кунжут/зеленый лук для посыпки

Способ приготовления:

Как приготовить популярную лапшу удон: рецепт с курицей и овощами

1. Куриное филе нарезать тонкими полосками.

Как приготовить популярную лапшу удон: рецепт с курицей и овощами

2. Разогреть сковороду, добавить масло и обжарить курицу до корочки 5-7 минут.

3. Тем временем нарезать овощи, морковь и перец – соломкой, лук – полукольцами, чеснок – слайсами.

Как приготовить популярную лапшу удон: рецепт с курицей и овощами

4. К курице добавить сначала лук и чеснок и обжарить до мягкости.

5. Далее добавить оставшиеся овощи и жарить еще 3-5 минут.

Как приготовить популярную лапшу удон: рецепт с курицей и овощами

6. Лапшу удон отварить в соответствии с инструкцией на упаковке, затем обязательно промыть под холодной водой (чтобы лапша не слиплась).

Как приготовить популярную лапшу удон: рецепт с курицей и овощами

7. В сковородку добавляем соевый соус, соус терияки, соль, перец, отварной удон и готовим все вместе 2-3 минуты. В конце посыпаем кунжутом и зеленым луком.

Как приготовить популярную лапшу удон: рецепт с курицей и овощами

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