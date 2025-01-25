Как приготовить популярную лапшу удон: рецепт с курицей и овощами

Удон – японская лапша, которую сейчас готовят по всему миру. Вкус такого продукта отлично дополняют разнообразные соусы. Также можно добавить мясо и много овощей.

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Идея приготовления удона с курицей и овощами опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Экспериментируйте со специями, а также добавьте кунжут.

Ингредиенты:

лапша удон – 2 порции

куриное филе – 250-300 г

морковь – 1 шт.

перец – 1 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

соевый соус – 50 г

соус терияки – 50-100 мл.

соль/перец – по вкусу

кунжут/зеленый лук для посыпки

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать тонкими полосками.

2. Разогреть сковороду, добавить масло и обжарить курицу до корочки 5-7 минут.

3. Тем временем нарезать овощи, морковь и перец – соломкой, лук – полукольцами, чеснок – слайсами.

4. К курице добавить сначала лук и чеснок и обжарить до мягкости.

5. Далее добавить оставшиеся овощи и жарить еще 3-5 минут.

6. Лапшу удон отварить в соответствии с инструкцией на упаковке, затем обязательно промыть под холодной водой (чтобы лапша не слиплась).

7. В сковородку добавляем соевый соус, соус терияки, соль, перец, отварной удон и готовим все вместе 2-3 минуты. В конце посыпаем кунжутом и зеленым луком.

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