Как приготовить прозрачный и наваристый бульон: секреты от профессионального повара
Бульон – это первое блюдо, без которого не представляют своей жизни большинство украинцев. Хозяйки соперничают между собой в том, чей бульон получится вкуснее, наваристее и прозрачнее. Считается, что именно эти показатели свидетельствуют об уровне кулинарных умений.
Как приготовить прозрачный и наваристый куриный бульон, в Instagram рассказала фудблогер Вера Королевская. Она также рассказала некоторые секреты профессионального шеф-повара, благодаря которым блюдо получится идеальным.
Ингредиенты
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Корень сельдерея – ¼ шт.
- Соль
- Черный перец горошком – горсть
- Чеснок – 1 зуб
- Зелень
- Чабрец – 1 веточка
- Лавровое письмо
- Курица
Способ приготовления
1. Овощи чистим и обжариваем на открытом огне до черноты.
2. Выкладываем овощи в кастрюлю с водой и добавляем специи, чеснок и зелень.
3. Курицу тщательно промываем и выкладываем в кастрюлю.
4. Доводим до кипения и снижаем степень нагрева до минимума.
5. Накрываем крышкой и готовим к готовности курицы.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты первых блюд: