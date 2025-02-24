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Как приготовить прозрачный и наваристый бульон: секреты от профессионального повара

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
189
Как приготовить прозрачный и наваристый бульон: секреты от профессионального повара

Бульон – это первое блюдо, без которого не представляют своей жизни большинство украинцев. Хозяйки соперничают между собой в том, чей бульон получится вкуснее, наваристее и прозрачнее. Считается, что именно эти показатели свидетельствуют об уровне кулинарных умений.

Видео дня

Как приготовить прозрачный и наваристый куриный бульон, в Instagram рассказала фудблогер Вера Королевская. Она также рассказала некоторые секреты профессионального шеф-повара, благодаря которым блюдо получится идеальным.

Как приготовить прозрачный и наваристый бульон: секреты от профессионального повара

Ингредиенты

  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Корень сельдерея – ¼ шт.
  • Соль
  • Черный перец горошком – горсть
  • Чеснок – 1 зуб
  • Зелень
  • Чабрец – 1 веточка
  • Лавровое письмо
  • Курица

Способ приготовления

1. Овощи чистим и обжариваем на открытом огне до черноты.

Как приготовить прозрачный и наваристый бульон: секреты от профессионального повара

2. Выкладываем овощи в кастрюлю с водой и добавляем специи, чеснок и зелень.

3. Курицу тщательно промываем и выкладываем в кастрюлю.

Как приготовить прозрачный и наваристый бульон: секреты от профессионального повара

4. Доводим до кипения и снижаем степень нагрева до минимума.

5. Накрываем крышкой и готовим к готовности курицы.

Как приготовить прозрачный и наваристый бульон: секреты от профессионального повара

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