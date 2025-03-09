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Как приготовить удачные сырники без муки: результат вас приятно удивит

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
66
Как приготовить удачные сырники без муки: результат вас приятно удивит

В рецепте классических сырников всегда есть мука. Именно оно не дает тесту разваливаться на сковороде. Но если вы хотите сделать изделия более диетическими и легкими, следует воспользоваться следующей технологией.

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Идея приготовления сочных сырников без муки опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Очень вкусно подать с любимым топингом.

Как приготовить удачные сырники без муки: результат вас приятно удивит

Ингредиенты:

  • сыр альбуминный – 500 г
  • яйца – 1 шт.
  • манка – 50 г
  • сахар или сахарная пудра – по вкусу
  • топинг для подачи
  • кукурузные хлопья – для панировки

Способ приготовления:

Как приготовить удачные сырники без муки: результат вас приятно удивит

1. Совместить все ингредиенты.

Как приготовить удачные сырники без муки: результат вас приятно удивит

2. Взбить блендером или перетереть через сито, чтобы была однородная консистенция.

Как приготовить удачные сырники без муки: результат вас приятно удивит

3. Добавить манку.

Как приготовить удачные сырники без муки: результат вас приятно удивит

4. Оставить на 10-15 минут, чтобы манка разбухла.

Как приготовить удачные сырники без муки: результат вас приятно удивит

5. Сделать творожные шарики.

Как приготовить удачные сырники без муки: результат вас приятно удивит

6. Обкатать в кукурузных хлопьях или муке, обжарить с двух сторон.

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