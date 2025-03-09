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Как приготовить удачные сырники без муки: результат вас приятно удивит
В рецепте классических сырников всегда есть мука. Именно оно не дает тесту разваливаться на сковороде. Но если вы хотите сделать изделия более диетическими и легкими, следует воспользоваться следующей технологией.
Идея приготовления сочных сырников без муки опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Очень вкусно подать с любимым топингом.
Ингредиенты:
- сыр альбуминный – 500 г
- яйца – 1 шт.
- манка – 50 г
- сахар или сахарная пудра – по вкусу
- топинг для подачи
- кукурузные хлопья – для панировки
Способ приготовления:
1. Совместить все ингредиенты.
2. Взбить блендером или перетереть через сито, чтобы была однородная консистенция.
3. Добавить манку.
4. Оставить на 10-15 минут, чтобы манка разбухла.
5. Сделать творожные шарики.
6. Обкатать в кукурузных хлопьях или муке, обжарить с двух сторон.
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