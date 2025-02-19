Как приготовить вкусный и хрустящий бекон без сковородки: идеальный метод

Бекон станет более хрустящим и вкусным, если не готовить его на смазанном сковороде маслом. Эта ошибка в его приготовлении очень популярна.

Видео дня

Лиза Брайан, кухарка и основательница Downshiftology, призвала людей отказаться от сковородок, поскольку, по ее словам, приготовление бекона в духовке делает его более хрустящим и не требует мытья жирной посуды после этого, пишет Express.

Приготовление бекона в духовке создает идеально хрустящий вкусный продукт. Белый жир на беконе готовится гораздо быстрее розового мяса, поэтому, когда его жарят в масле, белая наружная часть часто остается обгоревшей, а розовая середина недожаренная и тягучая.

Как правильно приготовить бекон в духовке.

Все что вам нужно сделать, это предварительно разогреть духовку до 200 градусов. Затем выстелите большой противень бумагой для выпечки. Положите бекон на противень рядом и убедитесь, что ни одна из полосок не перекрывает друг друга.

Поставьте в духовку и готовьте 10-20 минут, пока бекон не станет таким хрустящим, как вы бы хотели.

Выньте из духовки и положите на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы они впитали излишки жира.

Чтобы очистить жир от бекона, просто снимите бумагу для выпечки из противня и выбросьте ее в мусорное ведро.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить слоеные палочки с беконом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.