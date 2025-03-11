Как приготовить вкусный обед из фарша и картофеля: получится очень сытно и бюджетно
Из фарша, картофеля и помидоров можно приготовить очень сытный обед. Вам не придется ничего жарить, потому что все запекается в духовке. Такое сочетание получается сочным и нежирным.
Идея приготовления сытного обеда из картофеля и фарша опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Сочности придаст томатный соус.
Ингредиенты:
- фарш из куриного филе (или другой) – 400 г.
- соль, сушеный чеснок, зелень, любимые специи.
- картофель – 300 г.
- лук – 1-2 шт.
- помидоры – 300 г.
- вода – 300-350 г.
- паста томатно – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить специи и зелень.
2. Тщательно перемешать.
3. Сформировать котлеты.
4. Сверху положить кусочек картофеля, помидора и лука.
5. Выложить на форму для запекания.
6. Накрыть фольгой, отправить в духовку на 40 минут при температуре 200 градусов.
7. Снять фольгу, добавить томатную пасту с водой, отправить в духовку еще на 10 минут.
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