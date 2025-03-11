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Как приготовить вкусный обед из фарша и картофеля: получится очень сытно и бюджетно

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
1,5 т.
Как приготовить вкусный обед из фарша и картофеля: получится очень сытно и бюджетно

Из фарша, картофеля и помидоров можно приготовить очень сытный обед. Вам не придется ничего жарить, потому что все запекается в духовке. Такое сочетание получается сочным и нежирным.

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Идея приготовления сытного обеда из картофеля и фарша опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Сочности придаст томатный соус.

Как приготовить вкусный обед из фарша и картофеля: получится очень сытно и бюджетно

Ингредиенты:

  • фарш из куриного филе (или другой) – 400 г.
  • соль, сушеный чеснок, зелень, любимые специи.
  • картофель – 300 г.
  • лук – 1-2 шт.
  • помидоры – 300 г.
  • вода – 300-350 г.
  • паста томатно – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Как приготовить вкусный обед из фарша и картофеля: получится очень сытно и бюджетно

1. К фаршу добавить специи и зелень.

2. Тщательно перемешать.

Как приготовить вкусный обед из фарша и картофеля: получится очень сытно и бюджетно

3. Сформировать котлеты.

Как приготовить вкусный обед из фарша и картофеля: получится очень сытно и бюджетно

4. Сверху положить кусочек картофеля, помидора и лука.

Как приготовить вкусный обед из фарша и картофеля: получится очень сытно и бюджетно

5. Выложить на форму для запекания.

6. Накрыть фольгой, отправить в духовку на 40 минут при температуре 200 градусов.

Как приготовить вкусный обед из фарша и картофеля: получится очень сытно и бюджетно

7. Снять фольгу, добавить томатную пасту с водой, отправить в духовку еще на 10 минут.

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