Как приготовить вкусный печеночный торт без майонеза: диетический вариант популярного блюда

Классический печеночный торт – это достаточно калорийное блюдо. Все потому, что в составе есть майонез. Но если вы поклонник более диетического меню, следующий рецепт печеночного торта вам точно понравится.

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Идея приготовления диетического печеночного торта без майонеза и лишних калорий опубликована на странице фудблогера Виктории Королевской (korolivska1) в Instagram. Такое блюдо еще и довольно эстетично смотрится.

Ингредиенты для печеночных блинов:

печень куриная – 300 г

сердце куриное – 150 г

соевый соус – 50 г

чеснок – 2 зубка

лук репчатый – 120 г

морковь – 80 г

масло сливочное (можно заменить топленым) – 20 г

яйцо – 1 шт.

мука гречневая – 1 ст.л. или псилиум

соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для начинки:

масло сливочное (или топленое) – 30 г

лук – 250 г

морковь – 170 г

батат – 200 г

йогурт – 100 г

Способ приготовления:

1. Печень залить соевым соусом и натереть чесноком.

2. Оставить на несколько часов (можно на ночь).

3. По истечении времени добавить яйцо и взбить до однородной массы.

4. Посолить и добавить муку гречневую или псилиум.

5. Сердце нарезать мелко.

6. Обжарить лук и морковь до мягкости на сковороде.

7. В печень добавить рубленые сердечки и пассерованные овощи, перемешать.

8. Запекать батат, сделать из него пюре.

9. Добавить йогурт, пассерованные овощи и копченую паприку, перемешать.

10. Жарить блины на растительном масле, накрыть крышкой, перевернуть и готовить к золотистой корочке.

11. Собрать торт: положить блинчик, начинку, снова блинчик и так далее, сколько вам нужно слоев.

12. Дать тортику настояться в холодильнике хотя бы 30 минут. Тогда вкус будет еще ярче.

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