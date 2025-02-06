Как приготовить вкусный печеночный торт без майонеза: диетический вариант популярного блюда
Классический печеночный торт – это достаточно калорийное блюдо. Все потому, что в составе есть майонез. Но если вы поклонник более диетического меню, следующий рецепт печеночного торта вам точно понравится.
Идея приготовления диетического печеночного торта без майонеза и лишних калорий опубликована на странице фудблогера Виктории Королевской (korolivska1) в Instagram. Такое блюдо еще и довольно эстетично смотрится.
Ингредиенты для печеночных блинов:
- печень куриная – 300 г
- сердце куриное – 150 г
- соевый соус – 50 г
- чеснок – 2 зубка
- лук репчатый – 120 г
- морковь – 80 г
- масло сливочное (можно заменить топленым) – 20 г
- яйцо – 1 шт.
- мука гречневая – 1 ст.л. или псилиум
- соль, перец – по вкусу
Ингредиенты для начинки:
- масло сливочное (или топленое) – 30 г
- лук – 250 г
- морковь – 170 г
- батат – 200 г
- йогурт – 100 г
Способ приготовления:
1. Печень залить соевым соусом и натереть чесноком.
2. Оставить на несколько часов (можно на ночь).
3. По истечении времени добавить яйцо и взбить до однородной массы.
4. Посолить и добавить муку гречневую или псилиум.
5. Сердце нарезать мелко.
6. Обжарить лук и морковь до мягкости на сковороде.
7. В печень добавить рубленые сердечки и пассерованные овощи, перемешать.
8. Запекать батат, сделать из него пюре.
9. Добавить йогурт, пассерованные овощи и копченую паприку, перемешать.
10. Жарить блины на растительном масле, накрыть крышкой, перевернуть и готовить к золотистой корочке.
11. Собрать торт: положить блинчик, начинку, снова блинчик и так далее, сколько вам нужно слоев.
12. Дать тортику настояться в холодильнике хотя бы 30 минут. Тогда вкус будет еще ярче.
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