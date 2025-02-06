Безопасные сырки в шоколаде для детей: готовятся очень просто
Творожные сырки очень любят как дети, так и взрослые. И лучше всего их готовить в домашних условиях, добавив ягоды, фрукты, сгущенное молоко, шоколад, сухофрукты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних сырков с шоколаде с ягодами.
Ингредиенты:
- 350 г. творога
- 40 г. сливочного масла
- 50 г. сахарной пудры
- 1 ст.л. порошка из сублимированной малины
- 150 г. черного/молочного/белого шоколада
- 25 мл. масла
- сублимированная малина и клубника
Способ приготовления:
1. В сыр добавляем сахарную пудру, растопленное сливочное масло и порошок из сублимированной малины. Он придаст насыщенный малиновый вкус и аромат.
2. С помощью блендера перебейте до однородности, перекладываем массу в кондитерский мешок и раскладываем по форме. Если нет формы то можете сформировать сырочки в пищевой пленке.
3. Отправляем в морозильную камеру на 1-2 часа.
4. Когда сырки застыли готовим глазурь: растапливаем шоколад с маслом в микроволновке или на водяной бане.
5. Сырки достаем из формы, глазируем и сразу украшаем сублимированными ягодками.
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