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Безопасные сырки в шоколаде для детей: готовятся очень просто

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
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Рецепт сырков

Творожные сырки очень любят как дети, так и взрослые. И лучше всего их готовить в домашних условиях, добавив ягоды, фрукты, сгущенное молоко, шоколад, сухофрукты.

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Домашние сырки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних сырков с шоколаде с ягодами.

Рецепт сырков

Ингредиенты:

  • 350 г. творога
  • 40 г. сливочного масла
  • 50 г. сахарной пудры
  • 1 ст.л. порошка из сублимированной малины
  • 150 г. черного/молочного/белого шоколада
  • 25 мл. масла
  • сублимированная малина и клубника

Способ приготовления:

1. В сыр добавляем сахарную пудру, растопленное сливочное масло и порошок из сублимированной малины. Он придаст насыщенный малиновый вкус и аромат.

Творожная масса

2. С помощью блендера перебейте до однородности, перекладываем массу в кондитерский мешок и раскладываем по форме. Если нет формы то можете сформировать сырочки в пищевой пленке.

Приготовление блюда

3. Отправляем в морозильную камеру на 1-2 часа.

Сколько готовятся сырки

4. Когда сырки застыли готовим глазурь: растапливаем шоколад с маслом в микроволновке или на водяной бане.

Глазурь для сырков

5. Сырки достаем из формы, глазируем и сразу украшаем сублимированными ягодками.

Готовые сырки

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