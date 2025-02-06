Безопасные сырки в шоколаде для детей: готовятся очень просто

Творожные сырки очень любят как дети, так и взрослые. И лучше всего их готовить в домашних условиях, добавив ягоды, фрукты, сгущенное молоко, шоколад, сухофрукты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних сырков с шоколаде с ягодами.

Ингредиенты:

350 г. творога

40 г. сливочного масла

50 г. сахарной пудры

1 ст.л. порошка из сублимированной малины

150 г. черного/молочного/белого шоколада

25 мл. масла

сублимированная малина и клубника

Способ приготовления:

1. В сыр добавляем сахарную пудру, растопленное сливочное масло и порошок из сублимированной малины. Он придаст насыщенный малиновый вкус и аромат.

2. С помощью блендера перебейте до однородности, перекладываем массу в кондитерский мешок и раскладываем по форме. Если нет формы то можете сформировать сырочки в пищевой пленке.

3. Отправляем в морозильную камеру на 1-2 часа.

4. Когда сырки застыли готовим глазурь: растапливаем шоколад с маслом в микроволновке или на водяной бане.

5. Сырки достаем из формы, глазируем и сразу украшаем сублимированными ягодками.

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