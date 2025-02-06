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Зимний салат из свеклы и моркови: как приготовить вкусное и полезное блюдо

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
138
Зимний салат из свеклы и моркови: как приготовить вкусное и полезное блюдо

Зимой организм начинает ощущать нехватку витаминов разных групп. Поэтому очень важно, чтобы в течение всего холодного периода года в рационе человека присутствовали овощные салаты.

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Фудблогер Татьяна Юшина в Instagram рассказала, как приготовить зимний салат из свеклы и моркови. Он получится не только полезным, но и вкусным.

Зимний салат из свеклы и моркови: как приготовить вкусное и полезное блюдо

Ингредиенты

  • Свекла – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Перец сладкий – 1 шт.
  • Огурцы маринованные – 2-3 шт.
  • Фасоль консервированная красная – 1 банка
  • Зелень – 1 пучок
  • Чеснок – 2-3 зуб.
  • Соль
  • Перец
  • Яблочный уксус – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 2-3 ст.л.

Способ приготовления

1. Свеклу и морковь нарезать тонкой соломкой или натереть на терке для моркови по-корейски.

2. Лук нарезать перьями.

Зимний салат из свеклы и моркови: как приготовить вкусное и полезное блюдо

3. Перец и огурец – длинной соломкой.

4. Поочередно, на минимальном количестве масла и достаточно сильно огне обжарить свеклу, морковь, перец и лук. Овощи жарить быстро, они должны остаться немного аль-денте.

Зимний салат из свеклы и моркови: как приготовить вкусное и полезное блюдо

5. Переложить в тарелку. Добавить огурцы, фасоль, зелень, чеснок.

6. Посолить и приправить перцем. Добавить уксус и растительное масло. Тщательно перемешать и подавать на стол.

Зимний салат из свеклы и моркови: как приготовить вкусное и полезное блюдо

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