Зимний салат из свеклы и моркови: как приготовить вкусное и полезное блюдо

Зимой организм начинает ощущать нехватку витаминов разных групп. Поэтому очень важно, чтобы в течение всего холодного периода года в рационе человека присутствовали овощные салаты.

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Фудблогер Татьяна Юшина в Instagram рассказала, как приготовить зимний салат из свеклы и моркови. Он получится не только полезным, но и вкусным.

Ингредиенты

Свекла – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Перец сладкий – 1 шт.

Огурцы маринованные – 2-3 шт.

Фасоль консервированная красная – 1 банка

Зелень – 1 пучок

Чеснок – 2-3 зуб.

Соль

Перец

Яблочный уксус – 1 ст.л.

Масло растительное – 2-3 ст.л.

Способ приготовления

1. Свеклу и морковь нарезать тонкой соломкой или натереть на терке для моркови по-корейски.

2. Лук нарезать перьями.

3. Перец и огурец – длинной соломкой.

4. Поочередно, на минимальном количестве масла и достаточно сильно огне обжарить свеклу, морковь, перец и лук. Овощи жарить быстро, они должны остаться немного аль-денте.

5. Переложить в тарелку. Добавить огурцы, фасоль, зелень, чеснок.

6. Посолить и приправить перцем. Добавить уксус и растительное масло. Тщательно перемешать и подавать на стол.

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