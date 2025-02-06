Зимний салат из свеклы и моркови: как приготовить вкусное и полезное блюдо
Зимой организм начинает ощущать нехватку витаминов разных групп. Поэтому очень важно, чтобы в течение всего холодного периода года в рационе человека присутствовали овощные салаты.
Фудблогер Татьяна Юшина в Instagram рассказала, как приготовить зимний салат из свеклы и моркови. Он получится не только полезным, но и вкусным.
Ингредиенты
- Свекла – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Перец сладкий – 1 шт.
- Огурцы маринованные – 2-3 шт.
- Фасоль консервированная красная – 1 банка
- Зелень – 1 пучок
- Чеснок – 2-3 зуб.
- Соль
- Перец
- Яблочный уксус – 1 ст.л.
- Масло растительное – 2-3 ст.л.
Способ приготовления
1. Свеклу и морковь нарезать тонкой соломкой или натереть на терке для моркови по-корейски.
2. Лук нарезать перьями.
3. Перец и огурец – длинной соломкой.
4. Поочередно, на минимальном количестве масла и достаточно сильно огне обжарить свеклу, морковь, перец и лук. Овощи жарить быстро, они должны остаться немного аль-денте.
5. Переложить в тарелку. Добавить огурцы, фасоль, зелень, чеснок.
6. Посолить и приправить перцем. Добавить уксус и растительное масло. Тщательно перемешать и подавать на стол.
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