Как приготовить яйцо пашот в сковороде: лайфхак, с которым справятся все

Яйцо пашот считается сложным блюдом, ведь классический способ приготовления предполагает создание "воронки" в воде и особую технику вливания яйца. Но существует простой лайфхак, позволяющий приготовить идеальное яйцо пашот без лишних усилий – прямо в сковороде, без уксуса и сложных манипуляций.

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О том, как приготовить яйца пашот в сковороде, рассказала фудблогер Татьяна Яблонская (yablonska tanya) на своей странице в Instagram. Этот метод подойдет даже готовящим его впервые. Вам понадобятся только сковорода, силиконовые формочки и яйца.

В чем суть лафхака

Секрет простого приготовления – использование силиконовых формочек. Они позволяют яйцу сохранить идеальную форму, а белка равномерно схватиться.

Что дает этот метод

Нет риска, что яйцо распадется в воде.

Простой процесс без создания "воронки" или добавления уксуса.

Минимум хлопот и всегда идеальный результат

Как приготовить яйцо пашот в сковороде: пошаговая инструкция

Шаг 1. Подготовка

Подготовьте сковороду, силиконовые формочки и яйца. Формочки смажьте сливочным или растительным маслом – это поможет легко отделиться яйцу после приготовления.

Шаг 2. Нагреваем воду

Налейте воду в сковородку так, чтобы ее уровень доходил до половины высоты формочек. Доведите воду до легкого кипения – она должна слегка бурлить, но не кипеть слишком сильно.

Шаг 3. Разбиваем яйцо

Аккуратно разбейте яйцо в силиконовую формочку, стараясь не повредить желток.

Шаг 4. Готовим

Поместите формочку с яйцом в горячую воду и оставьте на 3-5 минут. За это время белок должен полностью схватиться, а желток остаться жидким.

Шаг 5. Достаем яйцо

Осторожно извлеките формочку из воды, аккуратно достаньте яйцо пашот, поддев его ложкой или слегка надавив на края формочки.

Шаг 6. Подача

Готовое яйцо пашот выложите на гренку, тост, авокадо или салат – и наслаждайтесь нежной текстурой и изысканным вкусом.

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